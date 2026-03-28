Orbán Viktor a legnépszerűbb, Toroczkai és Dobrev is bejutási küszöb felett

A parlamenti választások pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás ötszázalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen a listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, ami végül az Országgyűlésbe segíti az adott pártot. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájuk vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.

Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatás szerint Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal.

Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnöknél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.

A két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál. Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg a Mi Hazánk Mozgalom, Dobrev Kláráé pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát. Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhat az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják voksukat.

A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. március 23. és 24. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A kérdést 5 fokú skálán lekérdezve az 5-4 osztályzatok kerülnek megjelenítésre.