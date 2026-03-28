Zelenszkij hazudott? Trump keményen helyretette az ukrán elnököt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is azt állítja, hogy az Egyesült Államok katonai támogatást kért Ukrajnától. Zelenszkij ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy az amerikai hatóságok hozzájuk fordultak, hogy segítsenek megvédeni a közel-keleti bázisaikat az iráni támadásoktól – számolt be róla a Strana.

Az Amerikai Egyesült Államok hozzánk fordult a közel-keleti országok területén található bázisaik ügyében. Hozzánk fordult Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia és Kuvait is. Egyesekkel már együtt dolgozunk, szakértői csapataink már a helyszínen vannak: felmérik a helyzetet és megosztják felbecsülhetetlen tapasztalataikat. Jelenleg bizonyos, Ukrajnában rendelkezésre álló eszközök jövőbeli szállításáról tárgyalunk

– írta az elnök közösségi oldalán.

The United States has reached out to us regarding their bases in Middle Eastern countries. We’ve also been approached by Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Jordan, and Kuwait.



We’re already working with some of them, and our expert teams are already on the… pic.twitter.com/1y4HsvfU69 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

Zelenszkij rendkívül szigorúan őrzött környezetben adott interjút a Le Monde-nek a kijevi elnöki központban. Az interjú egy hónappal azután készült, hogy háború tört ki a Közel-Keleten. Eközben az orosz–ukrán béketárgyalások továbbra is holtponton vannak. Az ukrán vezető aggodalmát fejezte ki a közel-keleti háború miatt, mivel ez elvonhatja a figyelmet a Kijev és Moszkva közötti konfliktusról. Kifejtette, hogy az amerikaiak és az oroszok részéről egyaránt nyomás nehezedik rá, hogy mondjon le a Donbaszról, ugyanakkor védelmébe vette a régiót annak stratégiai jelentősége miatt és figyelmeztette az európaiakat arra, hogy sürgősen fel kell oldani a Magyarország által megvétózott 90 milliárd eurós hitelt.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna egy drónszakértőkből álló csoportot és elfogó drónokat küldött Jordániába az amerikai katonai bázisok védelmére. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök többször is tagadta, hogy az Egyesült Államok bármilyen segítséget kért volna Ukrajnától. Szavai szerint: