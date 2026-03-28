Zelenszkij hazudott? Trump keményen helyretette az ukrán elnököt

Váratlan fordulatot vett a diplomáciai adok-kapok: Volodimir Zelenszkij azt állítja, hogy Washington tőlük kért segítséget a közel-keleti amerikai támaszpontok védelméhez. Donald Trump cáfolta a megkeresés tényét, és hangsúlyozta, hogy Zelenszkij az utolsó, akitől segítségre lenne szükségük.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 11:23
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is azt állítja, hogy az Egyesült Államok katonai támogatást kért Ukrajnától. Zelenszkij ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy az amerikai hatóságok hozzájuk fordultak, hogy segítsenek megvédeni a közel-keleti bázisaikat az iráni támadásoktól – számolt be róla a Strana.

Az Amerikai Egyesült Államok hozzánk fordult a közel-keleti országok területén található bázisaik ügyében. Hozzánk fordult Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia és Kuvait is. Egyesekkel már együtt dolgozunk, szakértői csapataink már a helyszínen vannak: felmérik a helyzetet és megosztják felbecsülhetetlen tapasztalataikat. Jelenleg bizonyos, Ukrajnában rendelkezésre álló eszközök jövőbeli szállításáról tárgyalunk

 – írta az elnök közösségi oldalán. 

Zelenszkij rendkívül szigorúan őrzött környezetben adott interjút a Le Monde-nek a kijevi elnöki központban. Az interjú egy hónappal azután készült, hogy háború tört ki a Közel-Keleten. Eközben az orosz–ukrán béketárgyalások továbbra is holtponton vannak. Az ukrán vezető aggodalmát fejezte ki a közel-keleti háború miatt, mivel ez elvonhatja a figyelmet a Kijev és Moszkva közötti konfliktusról. Kifejtette, hogy az amerikaiak és az oroszok részéről egyaránt nyomás nehezedik rá, hogy mondjon le a Donbaszról, ugyanakkor védelmébe vette a régiót annak stratégiai jelentősége miatt és figyelmeztette az európaiakat arra, hogy sürgősen fel kell oldani a Magyarország által megvétózott 90 milliárd eurós hitelt

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna egy drónszakértőkből álló csoportot és elfogó drónokat küldött Jordániába az amerikai katonai bázisok védelmére. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök többször is tagadta, hogy az Egyesült Államok bármilyen segítséget kért volna Ukrajnától. Szavai szerint:

Zelenszkij az utolsó, akitől segítségre lenne szükségünk.

Pénteken Zelenszkij közösségi oldalán már arról írt, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium és a Szaúd-Arábiai Királyság Védelmi Minisztériuma között fontos megállapodás született a védelmi együttműködésről.

A dokumentumot a szaúdi koronaherceggel, Mohammed bin Szalmán való találkozónk előtt írtuk alá

– részletezte az ukrán elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
