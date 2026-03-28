Pénteken feszült szóváltás zajlott le a G7 külügyminiszteri találkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő között. Rubio ugyanakkor nyilvánosan tagadta, hogy feszültség alakult volna ki a résztvevők között – számolt be róla az Axios.
Trump embere kiosztotta a háborúpárti brüsszeli politikust
Oroszország miatt feszült egymásnak az EU külpolitikai vezetője és az amerikai külügyminiszter a G7 külügyminisztereinek találkozóján. A találkozón részt vevő források elmondták, hogy Kallas számonkérte Rubiót, hogy az Egyesült Államok miért nem gyakorol nagyobb nyomást Oroszországra, amire az amerikai külügyminiszter ingerülten válaszolt: „ha úgy gondolja, hogy jobban tudja csinálni, rajta”.
Kallas felkérdezte Rubiót, hogy az Egyesült Államok mikor tervez keményebben fellépni Oroszországgal szemben, amire az amerikai külügyminiszter élesen reagált – állítja három, a találkozón részt vevő forrás. Kallas emlékeztetett, hogy Rubio egy évvel korábban ugyanazon a fórumon azt mondta, hogyha Oroszország akadályozza az amerikai erőfeszítéseket a háború befejezésére, az Egyesült Államok türelme elfogy, és további lépéseket tesz a Kreml ellen.
Eltelt egy év és Oroszország nem mozdult […] Mikor fogy el a türelmük?
– tette fel a kérdést Kallas Rubiónak, amire – az ügyet ismerő források szerint – az amerikai külügyminiszter ingerülten válaszolt:
Mindent megteszünk a háború befejezéséért. Ha úgy gondolja, hogy jobban tudja csinálni, rajta. Mi félreállunk
– reagált felemelt hangon. Rubio állítólag hozzátette, hogy az Egyesült Államok mindkét féllel próbál tárgyalni, miközben csak az egyik oldalt, Ukrajnát támogatja fegyverekkel, hírszerzési információkkal és egyéb segítséggel. A heves szóváltást követően több európai miniszter is közbeszólt, és jelezték, hogy továbbra is azt szeretnék, ha az Egyesült Államok folytatná a diplomáciai erőfeszítéseket az orosz és az ukrán féllel.
Két forrás is megerősítette, hogy a találkozó végén Rubio és Kallas négyszemközt is beszéltek, hogy enyhítsék a feszültséget.
Kallas szóvivője nem kívánt nyilatkozni. A G7-találkozó után újságíróknak nyilatkozva Rubio tagadta, hogy bármiféle feszültség lett volna.
Ezek a találkozók gyakran arról szólnak, hogy megköszönik Amerikának a szerepét […] és értékelik a közvetítői szerepet, amelyet ebben az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban igyekeztünk betölteni
– mondta Rubio, aki hozzátette, hogy senki nem kiabált, nem emelte fel a hangját, és nem mondott semmi negatívat.
Borítókép: Kaja Kallas és Marco Rubio (Fotó: AFP)
