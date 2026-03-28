Trump embere kiosztotta a háborúpárti brüsszeli politikust

Kallas felkérdezte Rubiót, hogy az Egyesült Államok mikor tervez keményebben fellépni Oroszországgal szemben, amire az amerikai külügyminiszter élesen reagált – állítja három, a találkozón részt vevő forrás. Kallas emlékeztetett, hogy Rubio egy évvel korábban ugyanazon a fórumon azt mondta, hogyha Oroszország akadályozza az amerikai erőfeszítéseket a háború befejezésére, az Egyesült Államok türelme elfogy, és további lépéseket tesz a Kreml ellen.

Eltelt egy év és Oroszország nem mozdult […] Mikor fogy el a türelmük?

– tette fel a kérdést Kallas Rubiónak, amire – az ügyet ismerő források szerint – az amerikai külügyminiszter ingerülten válaszolt:

Mindent megteszünk a háború befejezéséért. Ha úgy gondolja, hogy jobban tudja csinálni, rajta. Mi félreállunk

– reagált felemelt hangon. Rubio állítólag hozzátette, hogy az Egyesült Államok mindkét féllel próbál tárgyalni, miközben csak az egyik oldalt, Ukrajnát támogatja fegyverekkel, hírszerzési információkkal és egyéb segítséggel. A heves szóváltást követően több európai miniszter is közbeszólt, és jelezték, hogy továbbra is azt szeretnék, ha az Egyesült Államok folytatná a diplomáciai erőfeszítéseket az orosz és az ukrán féllel.

Két forrás is megerősítette, hogy a találkozó végén Rubio és Kallas négyszemközt is beszéltek, hogy enyhítsék a feszültséget.

Kallas szóvivője nem kívánt nyilatkozni. A G7-találkozó után újságíróknak nyilatkozva Rubio tagadta, hogy bármiféle feszültség lett volna.