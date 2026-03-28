Trump közölte, hogy melyik ország lesz a következő

Ahogy arról lapunk is beszámolt, januárban Donald Trump amerikai elnök levezényelte Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását, február végén pedig a közös izraeli–amerikai hadművelet révén lecsapott Iránra. Március még nem ért véget, de Trump elnök már megnevezte a következő célpontot: Kuba.

Donald Trump és külügyminisztere, Marco Rubio

Fotó: AFP

Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő

– jelentette ki az elnök, bár részletekre nem tért ki. A múlt héten az elnök újságírók előtt megtiszteltetésnek nevezte, ha valamilyen formában átvehetné Kubát, amelyet egyébként bukott államnak nevezett. Havanna és Washington mindeközben megerősítette, hogy a felek között egyeztetés folyik. Beszédében Trump kitért a NATO-ra is, azt vetve a szervezet szemére, hogy nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban.