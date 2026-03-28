Trump közölte, hogy melyik ország lesz a következő

Kubát nevezte a következőnek Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében, amelyben egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, valamint a NATO-ra is kitért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 8:33
Donald Trump amerikai elnök
Ahogy arról lapunk is beszámolt, januárban Donald Trump amerikai elnök levezényelte Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását, február végén pedig a közös izraeli–amerikai hadművelet révén lecsapott Iránra. Március még nem ért véget, de Trump elnök már megnevezte a következő célpontot: Kuba.

Donald Trump és külügyminisztere, Marco Rubio
Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő

– jelentette ki az elnök, bár részletekre nem tért ki. A múlt héten az elnök újságírók előtt megtiszteltetésnek nevezte, ha valamilyen formában átvehetné Kubát, amelyet egyébként bukott államnak nevezett. Havanna és Washington mindeközben megerősítette, hogy a felek között egyeztetés folyik. Beszédében Trump kitért a NATO-ra is, azt vetve a szervezet szemére, hogy nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban.

Mi mindig ott vagyunk nekik, de most, az alapján, amit tesznek, azt gondolom, hogy nem is kéne

– szögezte le, „súlyos hibának” minősítve a NATO döntését. Aláhúzta, az Egyesült Államok több száz milliárd dollárt költ évente a szövetségesei biztonságára. Az elnök Friedrich Merz német kancellárt is említette, bírálva Berlin azon döntését, amely szerint nem vesz részt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztonságossá tételében.

Friedrich, a kancellár azt mondta, »ez nem a mi háborúnk«; hát Ukrajna meg nem a miénk, de mégis segítünk nekik

– jelentette ki Donald Trump.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
