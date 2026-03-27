Donald Trump: Európa megvédése nem a mi dolgunk

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az ukrajnai háború nem az ő háborújuk. Ezt a megjegyzést egy nyílt kabinetülésen tette. Azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok folyamatosan átcsoportosítja a fegyvereket, beleértve azokat is, amelyeket Ukrajnának szántak – számolt be cikkében a Strana.

Donald Trump: Európa megvédése Oroszországtól nem a mi dolgunk. Fotó: AFP

Ezzel megerősítette az újságírók beszámolóit, miszerint Washington rendszeresen irányít át fegyvereket különböző régiók között az aktuális szükségleteknek megfelelően. Trumpot arról kérdezték, hogy lehetséges-e lőszerek és légvédelmi rendszerek átcsoportosítása Ukrajnából a Közel-Keletre.

Ezt folyamatosan csináljuk. Hatalmas mennyiségű lőszerünk van. Más országokban is tároljuk, például Németországban és egész Európában. Ott halmoztuk fel, tudja. És néha az egyik helyről elvesszük, és egy másik helyen használjuk fel

– válaszolta.

Hallottam, hogy a német vezető azt mondta: ez nem a mi háborúnk, Iránra utalva. Erre azt válaszoltam: nos, Ukrajna sem a mi háborúnk; segítünk, de nem a mi háborúnk. Szerintem ez egy nagyon helytelen kijelentés volt, de elhangzott; már nem lehet visszavonni; ezt gondolta. És én azt mondtam: nos, tudja, Ukrajna nem a mi háborúnk, és ez igaz, de szeretném, ha ezek a fiatal emberek nem halnának meg. Úgy értem, megölik őket; ez olyan, mint egy húsdaráló; ami ott történik, az borzalmas

– mondta az amerikai elnök, akinek Friedrich Merznek címzett válaszáról a Hírado.hu is beszámolt.

Trump ugyanakkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok elméletben nem köteles megvédeni Európát Oroszországgal szemben.

Elméletben Európa megvédése Oroszországtól nem a mi dolgunk – egy hatalmas, gyönyörű óceán van közöttünk

– mondta az amerikai elnök.



Marco Rubio amerikai külügyminiszter is Donald Trump elnök álláspontját erősítette meg

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be róla hogy, az amerikai külügyminiszter kijelentette: az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok konfliktusa, Washington mégis a legtöbb támogatást nyújtotta. Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért szerinte aránytalanul számítanak az amerikai segítségre egy Európán kívüli háborúban. Hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása elsősorban az érintett országok feladata.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)