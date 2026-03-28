A G7 a lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólított fel

Közös nyilatkozatban ítélték el a Hetek külügyminiszterei a polgári és lakossági infrastruktúra elleni támadásokat. A G7-nyilatkozat aláírói egyúttal hangsúlyozták, hogy a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban helyre kell állítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 7:25
Fotó: GIUSEPPE CACACE Forrás: AFP
Közös nyilatkozatban szólítottak fel a G7 országcsoport (Hetek) külügyminiszterei a „lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások azonnali beszüntetésére” a Közel-Keleten. A G7-nyilatkozat aláírói között konszenzus van arról, hogy a Hormuzi-szorosban a hajózás biztonságát helyre kell állítani. 

„Semmi nem indokolja, hogy szándékosan civileket célozzanak meg fegyveres konfliktusok során vagy támadásokat indítsanak diplomáciai létesítmények ellen” – olvasható az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, valamint az Európai Unió diplomáciai vezetőjének a Párizstól mintegy ötven kilométerre található Vaux-de-Cernay-i apátságban tartott megbeszélése végén kiadott közleményben.

Az aláírók „megerősítették a Hormuzi-szorosban a szabad és biztonságos hajózás helyreállításának abszolút szükségességét” is.

A találkozót követően Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter úgy vélte, hogy „nagyon széles körű konszenzus van a nemzetközi közösségen belül a hajózás szabadságának megőrzését illetően”.

 

„Szó sem lehet arról, hogy olyan világban éljünk, ahol a nemzetközi vizeket lezárják a hajózás előtt” – tette hozzá a G7 elnökségét idén betöltő Franciaország diplomáciai vezetője.

Jean-Noel Barrot bejelentette, a miniszterek „megegyeztek abban, hogy tartanak egy G7-külügyminiszteri találkozót a Perzsa-öböl Menti Együttműködési Tanács külügyminisztereivel együtt”.

A Hetek találkozójának fő témája az iráni konfliktus és gazdasági következményeinek kezelése volt, de a résztvevők egyeztetnek az ukrajnai helyzetről is. A találkozóra meghívást kaptak a nagy feltörekvő országok (India és Brazília) külügyminiszterei, valamint az ukrán, a szaúdi és a dél-koreai diplomácia vezetője is.

„Határoztunk arról, hogy továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát a megszállóval szembeni ellenállásában” – mondta a francia külügyminiszter.

Borítókép: Hajók kelnek át a Hormuzi-szoroson (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Irán keménykedik a Hormuzi-szoros kapcsán

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
