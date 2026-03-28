A G7 a lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólított fel

Közös nyilatkozatban szólítottak fel a G7 országcsoport (Hetek) külügyminiszterei a „lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások azonnali beszüntetésére” a Közel-Keleten. A G7-nyilatkozat aláírói között konszenzus van arról, hogy a Hormuzi-szorosban a hajózás biztonságát helyre kell állítani.

A G7 országai közös nyilatkozatban hangsúlyozták a Hormuzi-szoros biztonságának fontosságát

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

„Semmi nem indokolja, hogy szándékosan civileket célozzanak meg fegyveres konfliktusok során vagy támadásokat indítsanak diplomáciai létesítmények ellen” – olvasható az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, valamint az Európai Unió diplomáciai vezetőjének a Párizstól mintegy ötven kilométerre található Vaux-de-Cernay-i apátságban tartott megbeszélése végén kiadott közleményben.

Az aláírók „megerősítették a Hormuzi-szorosban a szabad és biztonságos hajózás helyreállításának abszolút szükségességét” is.

A találkozót követően Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter úgy vélte, hogy „nagyon széles körű konszenzus van a nemzetközi közösségen belül a hajózás szabadságának megőrzését illetően”.