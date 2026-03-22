Rendkívüli

Beszédet mond Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen – kövesse nálunk élőben!

Ukrajnaorosz-ukrán háborútragédia

Alig pár órára Nyíregyházától: ez a háború valódi arca

Szinte nincs olyan hely Ukrajnában, ahol ne találkozna az ember a négy éve tartó háború pusztításával. Kevés helyen válik azonban ez annyira kézzelfoghatóvá, mint a Nyíregyházától mindössze néhány órára fekvő Lembergben, ahol a katonai temetők mára szinte teljesen megteltek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 15:16
Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában immár több mint négy éve tart a háború, amely ez idő alatt mérhetetlen pusztítást hagyott maga után. A konfliktus emberi ára azonban igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor a Nyíregyházától néhány órányira fekvő Lembergben a katonai temető végtelennek tűnő soraira tekintünk – írja a SZON.

Lembergben olyan gyorsan gyűlnek a nevek és a zászlók, hogy a város nem tud elég helyet teremteni a halottaknak – Nyíregyháza csak néhány óra autóval
Lembergben olyan gyorsan gyűlnek a nevek és a zászlók, hogy a város nem tud elég helyet teremteni a halottaknak – Nyíregyháza csak néhány óra autóval
(Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU)

A történelmileg Mars-mezőként ismert temetőben zászlók tengere lobog a szélben, miközben a nevek gyorsabban jelennek meg, mint ahogyan a város helyet tudna teremteni a halottaknak. A terület már az első világháború óta katonai temetőként szolgál, a mostani konfliktus mértéke pedig nehezen vitatható: ma már többen nyugszanak itt az orosz–ukrán háború áldozatai közül, mint ahányan a világháború idején kerültek ide.

Képünk illusztráció
Képünk illusztráció (Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

„A fiam itt van eltemetve. Ő volt az egyetlen gyermekem. Mindenem, amim volt” – mondja Lilia Dorosh, egy elesett katona édesanyja. Fia mindössze 23 évet élt, ebből hármat nem a karrierépítés, a családalapítás vagy a jövő tervezése töltött ki, hanem a háború. Arról álmodott, hogy egyszer eljut Spanyolországba – ez az álom azonban már soha nem válhat valóra.

A temető mára szociális térré is vált az ott dolgozók szerint, hiszen rengetegen veszítették el szeretteiket a háborúban. Édesanyák és gyermekeik, apák és testvérek sétálnak nap mint nap a zászlók árnyékában.

Anyák és gyermekeik látogatják elhunyt szeretteiket
Anyák és gyermekeik látogatják elhunyt szeretteiket 
(Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

Roman Karivszkij 2022 februárja óta koordinálja a temetéseket. Mindegyik ugyanazt a katonai szertartást követi: nincs rangkülönbség – ahogy ő fogalmaz, a halálban nincs hierarchia. „Minden hőst ugyanazzal a szertartással temetünk el” – mondja. Bár sokan azért érkeznek ide, hogy erőt gyűjtsenek, Karivszkij szerint a veszteség súlya elkerülhetetlen. „Minden nap egy anya vagy egy feleség szemébe nézek, és ürességet látok benne.”

Az ukrán állam azonban az emlékezést is csatatérré tette. A gyászolók számára egy fénykép, egy név, egy hely a legfontosabb kapaszkodó. A város mégis a temető átalakításáról tárgyal, és egységesen kozákkereszteket helyezne minden sírra – ami sokaknál felháborodást váltott ki a hozzátartozók körében.

Ukrajna tehát jól láthatóan óriási veszteségeket szenvedett el, a tragédiákat pedig generációk alatt sem lehet majd kiheverni. Ennek ellenére az ország vezetése – Volodimir Zelenszkij elnökkel az élen – továbbra is elkötelezett a háború folytatása mellett. Az ukrán elnök ennek érdekében olajblokád alá vette Magyarországot, hogy így befolyásolja a választásokat és segítse hatalomra az ukránbarát, Magyar Péter vezette kormányt.

A Tisza Párt elnöke 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg. 

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel Magyar Péter nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, akárcsak Volodimir Zelenszkij. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Lemberg katonai temetője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu