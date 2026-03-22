Alig pár órára Nyíregyházától: ez a háború valódi arca

Ukrajnában immár több mint négy éve tart a háború, amely ez idő alatt mérhetetlen pusztítást hagyott maga után. A konfliktus emberi ára azonban igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor a Nyíregyházától néhány órányira fekvő Lembergben a katonai temető végtelennek tűnő soraira tekintünk – írja a SZON.

Lembergben olyan gyorsan gyűlnek a nevek és a zászlók, hogy a város nem tud elég helyet teremteni a halottaknak – Nyíregyháza csak néhány óra autóval

A történelmileg Mars-mezőként ismert temetőben zászlók tengere lobog a szélben, miközben a nevek gyorsabban jelennek meg, mint ahogyan a város helyet tudna teremteni a halottaknak. A terület már az első világháború óta katonai temetőként szolgál, a mostani konfliktus mértéke pedig nehezen vitatható: ma már többen nyugszanak itt az orosz–ukrán háború áldozatai közül, mint ahányan a világháború idején kerültek ide.

„A fiam itt van eltemetve. Ő volt az egyetlen gyermekem. Mindenem, amim volt” – mondja Lilia Dorosh, egy elesett katona édesanyja. Fia mindössze 23 évet élt, ebből hármat nem a karrierépítés, a családalapítás vagy a jövő tervezése töltött ki, hanem a háború. Arról álmodott, hogy egyszer eljut Spanyolországba – ez az álom azonban már soha nem válhat valóra.