Kocsis Máté: Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát

Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát, ezért vannak itt nagy erővel, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért fenyegetik a miniszterelnököt – sorolta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, hozzátéve, cserébe pedig a Tisza majd mindent megszavaz, ami Ukrajnának fontos.

Nagy a tét

Kocsis Máté szerint az április 12-i választás nagy tétje tehát az, hogy ukránbarát kormány lesz Magyarországon, vagy maradunk a magyar nemzeti szuverenitás útján. A kormánypárti politikus annak apropóján, hogy a szombati CPAC Hungary 2026 konferencián az álhírekről beszélt, kijelentette, Magyar Péter maga is egy óriási nagy álhírgyáros.

Az a mennyiségű hazugság, amit ő az elmúlt két évben bemutatott, az utánozhatatlan”, amivel az a fő baj, hogy mindezt egy ukránbarát politikának a kiteljesítésére használja fel

– mondta Kocsis Máté. Tipikus álhírnek és egyben választási csalásnak nevezte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely feljelentést is tett, hogy azt terjesztették a tiszások, hogy aki nem tudja eldönteni, hogy a Fideszre szavazzon vagy a Mi Hazánkra, az ikszelje be mindkettőt.

– A baloldali propagandagépezet és az ukránok által is működtetett közösségi médiagépezet részeiként lehet ezeket detektálni, és ezek ellen fel kell lépni, mert önmagukban nem tűnnek nagy dolgoknak, „de olyan mennyiségben vannak jelen a magyar nyilvánosság terében, hogy muszáj ellene harcolni” – fogalmazott a fideszes politikus. Szerinte

Magyar Pétert egy dolog érdekli, a gyűlöletkeltés és annak a folyamatos mindennapi fenntartása, a politikában mindig is a durva hangnemet, amit a magyarok érzékeltek, azt neki sikerült kifejezetten toxikussá, gyűlöletkeltővé, hergelővé tenni.

– Ő maga a kommunikációt gyűlöletkeltésnek hívja, az a lényeg, hogy a kormány ellen alaptalan hírekkel lehessen hergelni az embereket – tette hozzá.

Csak április 12. számít

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, kevésbé fontos a számháború, hogy hányan vettek részt a Békemeneten vagy a nemzeti meneten,

az fog számítani, hogy hányan mennek el április 12-én szavazni.

– Minden más csak arra alkalmas, hogy folytatódjon a parttalan vita, de a Tisza a választást azért fogja elveszíteni, mint elődei, mert „külföldi összejátszással, külföldről kapott segítséggel akarják megszerezni a magyar hatalmat”, és erre a magyar emberek nem jól rezonálnak – hangsúlyozta.