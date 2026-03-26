A háborún viccelődtek a Népszava újságírói

A beszélgetés ezen részéhez Batka Zoltán műsorvezető adta meg az alaphangot Gulyás Gergely szavainak kiforgatásával. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón újságírói kérdésre azt válaszolta: ha Donald Trump amerikai elnök segítséget kérne Magyarországtól az Irán által lezárt Hormuzi-szoros ügyében, akkor a kormány megfontolná azt. – Vidéki nyelven az, hogy megfontolják, [azt jelenti,] hogy nahát, akkor megyünk a csatába – fogalmazott Batka. A „megfontolni” szó igazi jelentését itt nem fogjuk kifejteni, de azt fontos hangsúlyozni, hogy a miniszter egy szóval sem említett katonai segítségnyújtást, még feltételes módban sem.
Azonban a műsor szereplői még hosszasan ennek a csúsztatásnak a farvizén élcelődtek. Frank Zsófia belpolitikai újságíró például azt fejtegette, hogy amiként Batka szerint már a „megfontol” szó használata elriasztja a Fidesztől a bizonytalan szavazókat, úgy a háborús veszélyre figyelmeztető kormányzati kampány is. – Már egyébként harmadjára megyünk háborúzni. […] De mindig csak kampánykor. Észrevettétek, hogy mindig kampánykor akarunk háborúba menni? Egyébként a kettő között ugye nem – fűzte Frank Zsófia a sajátos gondolatmenetét. Majd még erre is rátett egy lapáttal, és a kormány álláspontját nyilván súlyosan meghamisítva azt, a következőképpen adta elő: „ha Ukrajnáért nem akarunk meghalni, Trumpért azért már megfontoljuk, hogy meghalunk-e.” Az „okfejtést” fülig érő szájjal hallgató Batka itt csak annyit vetett közbe, hogy „meghaltok”. A beszélgetésen a lap két főszerkesztő-helyettese is részt vett, ám sem Horváth Gábornak, sem Varga Dórának nem volt különösebb hozzáfűzni valója.
Nem mellékes szempont, hogy a baloldali újságírók derültségének tárgyát is képező háború áldozatainak száma mára bőven meghaladta az egymilliót.
S ha már háború és Batka Zoltán. A legutóbbi országgyűlési választások idején a baloldali újságíró arról értekezett, hogy „Orbánnal nincs alku, a Fideszben nem ellenfelet, hanem ellenséget kell látni. Ez egy háború, ők pedig az ellenség”. Aki esetleg ennyiből nem értette volna, annak kedvéért közölte, hogy „a Fidesz egy sunyi, rohadt ellenség”.
