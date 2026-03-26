Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

A háborún viccelődtek a Népszava újságírói

Még a média baloldali részében uralkodó viszonyokhoz képest sem volt mindennapi az a beszélgetés, amelyet a Népszava tett közzé. A lap Hol élünk? című minapi podcastjének szereplői ugyanis a háborún viccelődtek, és a konfliktus eszkalációját képtelen elképzelésnek tüntették fel, miközben azt a hamis látszatot igyekeztek kelteni, hogy épp a patrióta kormányzat sodorná háborúba az országot.

2026. 03. 26. 7:32
Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre
A beszélgetés ezen részéhez Batka Zoltán műsorvezető adta meg az alaphangot Gulyás Gergely szavainak kiforgatásával. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón újságírói kérdésre azt válaszolta: ha Donald Trump amerikai elnök segítséget kérne Magyarországtól az Irán által lezárt Hormuzi-szoros ügyében, akkor a kormány megfontolná azt. – Vidéki nyelven az, hogy megfontolják, [azt jelenti,] hogy nahát, akkor megyünk a csatába – fogalmazott Batka. A „megfontolni” szó igazi jelentését itt nem fogjuk kifejteni, de azt fontos hangsúlyozni, hogy a miniszter egy szóval sem említett katonai segítségnyújtást, még feltételes módban sem.

 

Azonban a műsor szereplői még hosszasan ennek a csúsztatásnak a farvizén élcelődtek. Frank Zsófia belpolitikai újságíró például azt fejtegette, hogy amiként Batka szerint már a „megfontol” szó használata elriasztja a Fidesztől a bizonytalan szavazókat, úgy a háborús veszélyre figyelmeztető kormányzati kampány is. – Már egyébként harmadjára megyünk háborúzni. […] De mindig csak kampánykor. Észrevettétek, hogy mindig kampánykor akarunk háborúba menni? Egyébként a kettő között ugye nem – fűzte Frank Zsófia a sajátos gondolatmenetét. Majd még erre is rátett egy lapáttal, és a kormány álláspontját nyilván súlyosan meghamisítva azt, a következőképpen adta elő: „ha Ukrajnáért nem akarunk meghalni, Trumpért azért már megfontoljuk, hogy meghalunk-e.” Az „okfejtést” fülig érő szájjal hallgató Batka itt csak annyit vetett közbe, hogy „meghaltok”. A beszélgetésen a lap két főszerkesztő-helyettese is részt vett, ám sem Horváth Gábornak, sem Varga Dórának nem volt különösebb hozzáfűzni valója.

Nem mellékes szempont, hogy a baloldali újságírók derültségének tárgyát is képező háború áldozatainak száma mára bőven meghaladta az egymilliót.

S ha már háború és Batka Zoltán. A legutóbbi országgyűlési választások idején a baloldali újságíró arról értekezett, hogy „Orbánnal nincs alku, a Fideszben nem ellenfelet, hanem ellenséget kell látni. Ez egy háború, ők pedig az ellenség”. Aki esetleg ennyiből nem értette volna, annak kedvéért közölte, hogy „a Fidesz egy sunyi, rohadt ellenség”.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
