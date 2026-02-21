AEK AthénVarga BarnabásMarko Nikolics

A Varga Barnabásék ellen hozott döntés miatt edzőjük durván kifejezte nemtetszését

Vasárnap az AEK Athén a negyedik Levadiakoszt fogadja a görög labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A forduló előtt még első AEK-ra rangadó vár, ugyanakkor nézők nem lehetnek a stadionban. Varga Barnabás csapatának edzője, Marko Nikolics a találkozó előtti sajtótájékoztatón szóvá tette a döntést – a szövetség még az AEK Athén–Olimpiakosz mérkőzésen történtek miatt büntetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 18:08
Az AEK Athén stadionjában a vasárnapi bajnokin nem lehetnek nézők Forrás: sportal.gr
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Múlt hétvégén az AEK Athén Varga Barnabással a kezdőben 0-0-s döntetlent játszott a harmadik PAOK otthonában – a magyar támadónak lövése nem volt, helyette fejjátékával hívta fel magára a figyelmet (16-ból 11 fejpárbajt megnyert), emellett egy sárga lapot is kapott. Az AEK a görög bajnokság 22. fordulójában a negyedik Levadiakoszt fogadja vasárnap 19 órától.

Varga Barnabás (25) az AEK Athén legutóbbi meccsén is kezdő volt
Varga Barnabás (25) az AEK Athén legutóbbi meccsén is kezdő volt. Fotó: X/Super League Greece

AEK Athén: az Olimpiakosz elleni rangadónak következménye volt

A fővárosiak mérkőzése zárt kapus lesz, a szövetség még az Olimpiakosz elleni 1-1-re végződött február eleji rangadón – Varga itt szerezte meg az első gólját új csapatában – történtek miatt büntette meg az AEK csapatát, ahol a szurkolók poharakkal dobálták meg a vendégjátékosokat.

A klub szombaton közleményt adott ki, amelyben a szurkolóit közös meccsnézésre invitálta a stadion előtti térre. A görög sajtó szerint több ezer drukker fog az eseményre érkezni, így Vargáék némiképp élvezni fogják a szurkolók biztatását hazai pályán. Az AEK-nál és a görög futballban gyakoriak az ilyen – magyar szemmel nézve súlyos – büntetések. A sárga-feketék például az előző idényben is játszottak zárt kapus mérkőzést. 

Varga Barnabásék edzője nekiment a görög szövetség döntésének

Marko Nikolics vezetőedző a Levadiakosz elleni összecsapást megelőző sajtótájékoztatón a büntetésre is kitért, a szerb ezúttal is kritikus volt.

 – Nehéz lesz a vasárnapi mérkőzés, nagyon jó csapattal nézünk szembe. Nem véletlenül negyedikek, a mostani idényben mi vagyunk az egyetlen csapat, amely kétszer mégis legyőzte őket. Utálom azonban ezt a helyzetet. A futballban dolgozók mindent, amit tesznek, azt a szurkolókért teszik, ez nálam is így van. Számomra a zárt kapus büntetés hatalmas ostobaság. 

Azért játszunk, hogy minél több szurkoló jöjjön ki a stadionba, most meg lezárjuk az egész arénát… Akarjuk a szurkolókat a stadionokban, vagy nem akarjuk őket?

kezdte az AEK-et irányító Nikolics, majd elmondta, ma már a stadionokban a szurkolók minden egyes mozdulatát kamerákkal figyelik. Nikolics ezért azt tartaná a logikus lépésnek, hogy az elkövetőket zárják ki, de ne az összes szurkolót büntessék pár ember meggondolatlan tette miatt. 

Az AEK Athén tehát vasárnap este fogadja a Levadiakoszt az üres stadionban. Nikolics csapatának a győzelem azért is lenne fontos, mert az Olimpiakosz szombaton 2-0-ra nyert a Panetolikosz ellen, így ideiglenesen az első helyre ugrott. A görög bajnokság alapszakaszából a mostanival együtt még öt forduló van hátra. Ezután az első négy helyezett a felsőházba kerül, ahol a bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-indulás lesz a tét.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu