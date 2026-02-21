A Varga Barnabásék ellen hozott döntés miatt edzőjük durván kifejezte nemtetszését

Múlt hétvégén az AEK Athén Varga Barnabással a kezdőben 0-0-s döntetlent játszott a harmadik PAOK otthonában – a magyar támadónak lövése nem volt, helyette fejjátékával hívta fel magára a figyelmet (16-ból 11 fejpárbajt megnyert), emellett egy sárga lapot is kapott. Az AEK a görög bajnokság 22. fordulójában a negyedik Levadiakoszt fogadja vasárnap 19 órától.

Varga Barnabás (25) az AEK Athén legutóbbi meccsén is kezdő volt. Fotó: X/Super League Greece

AEK Athén: az Olimpiakosz elleni rangadónak következménye volt

A fővárosiak mérkőzése zárt kapus lesz, a szövetség még az Olimpiakosz elleni 1-1-re végződött február eleji rangadón – Varga itt szerezte meg az első gólját új csapatában – történtek miatt büntette meg az AEK csapatát, ahol a szurkolók poharakkal dobálták meg a vendégjátékosokat.

A klub szombaton közleményt adott ki, amelyben a szurkolóit közös meccsnézésre invitálta a stadion előtti térre. A görög sajtó szerint több ezer drukker fog az eseményre érkezni, így Vargáék némiképp élvezni fogják a szurkolók biztatását hazai pályán. Az AEK-nál és a görög futballban gyakoriak az ilyen – magyar szemmel nézve súlyos – büntetések. A sárga-feketék például az előző idényben is játszottak zárt kapus mérkőzést.

Varga Barnabásék edzője nekiment a görög szövetség döntésének

Marko Nikolics vezetőedző a Levadiakosz elleni összecsapást megelőző sajtótájékoztatón a büntetésre is kitért, a szerb ezúttal is kritikus volt.

– Nehéz lesz a vasárnapi mérkőzés, nagyon jó csapattal nézünk szembe. Nem véletlenül negyedikek, a mostani idényben mi vagyunk az egyetlen csapat, amely kétszer mégis legyőzte őket. Utálom azonban ezt a helyzetet. A futballban dolgozók mindent, amit tesznek, azt a szurkolókért teszik, ez nálam is így van. Számomra a zárt kapus büntetés hatalmas ostobaság.

Azért játszunk, hogy minél több szurkoló jöjjön ki a stadionba, most meg lezárjuk az egész arénát… Akarjuk a szurkolókat a stadionokban, vagy nem akarjuk őket?

– kezdte az AEK-et irányító Nikolics, majd elmondta, ma már a stadionokban a szurkolók minden egyes mozdulatát kamerákkal figyelik. Nikolics ezért azt tartaná a logikus lépésnek, hogy az elkövetőket zárják ki, de ne az összes szurkolót büntessék pár ember meggondolatlan tette miatt.