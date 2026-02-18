A Bundesliga leborult a magyarja előtt, az MLSZ miatta is változtathatott az elvein

Gulácsi Péter sérülése miatt kicsit árnyékba szorult, hogy Willi Orbán milyen jelentős mérföldkőhöz érkezett a Bundesliga legutóbbi fordulójában. A vasárnap 2-2-re végződött RB Leipzig–Wolfsburg meccsen mindkét magyar kezdő volt a lipcseieknél, ám Gulácsit le kellett cserélni: részleges térdszalagszakadást szenvedett, ami miatt hetekre kidőlt a sorból.

Willi Orbán még mindig kiemelkedik a Bundesliga mezőnyéből, az MLSZ egyik legnagyobb szerzeménye volt (Fotó: DPA/Jan Woitas)

Orbán ugyanakkor nemcsak végigjátszotta a mérkőzést, hanem komoly elismerést is kapott utána: a Bundesliga 14 millió követővel rendelkező hivatalos Facebook-oldala gratulált a magyar védőnek, akit a védelem sziklájának nevezett, hogy a 250. találkozóján szerepelt a német élvonalban.

Hiába a gratuláció, Willi Orbán csalódott volt

Orbán már eddig is az RB Leipzig rekordere volt mezőnyjátékosként a Bundesliga-meccsek számában – ezen a listán egyedül a kapus Gulácsi áll előtte. Most viszont a középső védő csalódottan fogadta a gratulációkat.

Más eredményre számítottam a 250. Bundesliga-meccsemen

– írta ki keserűen Orbán a közösségi oldalára, jelezve, hogy a dobogóért harcoló, jelenleg ötödik helyezett Lipcsének nem volt jó eredmény a döntetlen a kiesés elől menekülő Wolfsburg ellen.

Ugyanakkor Orbán mégiscsak büszke lehet arra, amit elért. Mindössze három magyar labdarúgó büszkélkedhet az övénél magasabb mérkőzésszámmal a Bundesligában:

Dárdai Pál 286 meccs

Szalai Ádám 276

Gulácsi Péter 268

Willi Orbán 250

Lisztes Krisztián 206

A Bundesliga új magyar rekordere lehet

A magyar rangsort vezető Dárdai Pál, aki mind a 286 Bundesliga-fellépését a Hertha mezében könyvelhette el, valamint a négy különböző klubban 276 találkozóig jutott Szalai Ádám már nem gyarapíthatja a számait. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán jelenleg Gulácsi áll 268 meccsel, de ő egyrészt most megsérült, másrészt hiába kapott nemrég új szerződést 2027 nyaráig, német sajtóhírek szerint a következő idényben már kevesebb szerep juthat neki.

Willi Orbán helye ugyanakkor 33 évesen sem megkérdőjelezhető Lipcsében – ebben az évadban az összes Bundesliga-fordulóban kezdő volt, és csak egy találkozót nem játszott végig. Jelenleg az ő szerződése is 2027 nyaráig érvényes, ami azt jelenti, hogy annak lejártáig a mostani és a következő idényben összesen, potenciálisan még 46-szor léphet pályára a Bundesligában.

Ezzel Orbán 296 meccsig juthatna, ami éppen tízzel több, mint a jelenlegi magyar rekord, amit Dárdai Pál tart lassan tizenhat éve, a 2010. áprilisi utolsó élvonalbeli fellépése óta.

Így tehát jó esély van rá, hogy a fizikailag még mindig kifogástalan formának örvendő Willi Orbán a magyar futballisták körében hagyományosan a legnépszerűbb topliga, a Bundesliga történetének legtöbb meccsen szereplő hazai játékosa lehet.