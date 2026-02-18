MLSZWilli Orbánmagyar labdarúgó–válogatottBundesliga

A Bundesliga leborult a magyarja előtt, az MLSZ miatta is változtathatott az elvein

Willi Orbán a 250. mérkőzésén lépett pályára a német élvonalban az elmúlt hétvégén. A jelentős mérföldkőhöz a Bundesliga hivatalos oldala is gratulált az RB Leipzig magyar válogatott futballistájának. Willi Orbán már Dárdai Pál idén tizenhat éves rekordjára is veszélyes lehet, és az ő története is arra sarkallhatta az MLSZ-t, hogy változtasson az elvein.

Gulácsi Péter sérülése miatt kicsit árnyékba szorult, hogy Willi Orbán milyen jelentős mérföldkőhöz érkezett a Bundesliga legutóbbi fordulójában. A vasárnap 2-2-re végződött RB Leipzig–Wolfsburg meccsen mindkét magyar kezdő volt a lipcseieknél, ám Gulácsit le kellett cserélni: részleges térdszalagszakadást szenvedett, ami miatt hetekre kidőlt a sorból.

Willi Orbán még mindig kiemelkedik a Bundesliga mezőnyéből, az MLSZ egyik legnagyobb szerzeménye volt
Orbán ugyanakkor nemcsak végigjátszotta a mérkőzést, hanem komoly elismerést is kapott utána: a Bundesliga 14 millió követővel rendelkező hivatalos Facebook-oldala gratulált a magyar védőnek, akit a védelem sziklájának nevezett, hogy a 250. találkozóján szerepelt a német élvonalban.

Hiába a gratuláció, Willi Orbán csalódott volt

Orbán már eddig is az RB Leipzig rekordere volt mezőnyjátékosként a Bundesliga-meccsek számában – ezen a listán egyedül a kapus Gulácsi áll előtte. Most viszont a középső védő csalódottan fogadta a gratulációkat.

Más eredményre számítottam a 250. Bundesliga-meccsemen

– írta ki keserűen Orbán a közösségi oldalára, jelezve, hogy a dobogóért harcoló, jelenleg ötödik helyezett Lipcsének nem volt jó eredmény a döntetlen a kiesés elől menekülő Wolfsburg ellen.

Ugyanakkor Orbán mégiscsak büszke lehet arra, amit elért. Mindössze három magyar labdarúgó büszkélkedhet az övénél magasabb mérkőzésszámmal a Bundesligában:

 

A Bundesliga új magyar rekordere lehet

A magyar rangsort vezető Dárdai Pál, aki mind a 286 Bundesliga-fellépését a Hertha mezében könyvelhette el, valamint a négy különböző klubban 276 találkozóig jutott Szalai Ádám már nem gyarapíthatja a számait. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán jelenleg Gulácsi áll 268 meccsel, de ő egyrészt most megsérült, másrészt hiába kapott nemrég új szerződést 2027 nyaráig, német sajtóhírek szerint a következő idényben már kevesebb szerep juthat neki.

Willi Orbán helye ugyanakkor 33 évesen sem megkérdőjelezhető Lipcsében – ebben az évadban az összes Bundesliga-fordulóban kezdő volt, és csak egy találkozót nem játszott végig. Jelenleg az ő szerződése is 2027 nyaráig érvényes, ami azt jelenti, hogy annak lejártáig a mostani és a következő idényben összesen, potenciálisan még 46-szor léphet pályára a Bundesligában.

Ezzel Orbán 296 meccsig juthatna, ami éppen tízzel több, mint a jelenlegi magyar rekord, amit Dárdai Pál tart lassan tizenhat éve, a 2010. áprilisi utolsó élvonalbeli fellépése óta.

Így tehát jó esély van rá, hogy a fizikailag még mindig kifogástalan formának örvendő Willi Orbán a magyar futballisták körében hagyományosan a legnépszerűbb topliga, a Bundesliga történetének legtöbb meccsen szereplő hazai játékosa lehet.

Az MLSZ láthatóan változtatott az elvein

Orbán története különösen érdekes abból a szempontból, hogy magyar apa fiaként, de Németországban, német állampolgárként felnőve sokáig a magyar futball radarján kívül esett. Olyannyira, hogy 2009-ben, amikor még a Kaiserslautern utánpótlásában nevelkedett, eredménytelenül próbálta felhívni magára az MLSZ figyelmét.

– A nevelőegyesületem, az 1. FC Kaiserslautern U17-es együttesénél futballoztam, és megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Nem érkezett érdemi válasz, igaz, még csupán tizenhét éves voltam – elevenítette fel Orbán 2018-ban, amikor már fordult a kocka, és a magyar válogatott hívta hosszú ideje a Lipcse alapembereként, mire végre igent mondott, nem várva tovább a németekre.

A 2010 előtti időszakban gyakran nem volt egyedi Willi Orbán esete. Nemrég az NB I-ben jelenleg éllovas ETO vezetőedzője, Borbély Balázs mesélte el a lapunknak adott interjúban, hogy szívében mindig is magyarnak érezte magát, de Magyarországról akkoriban soha nem keresték, végül ezért is lett belőle szlovák válogatott 2004 és 2009 között. 

Borbély Balázs személyében egy Bajnokok Ligájában és Bundesligában is szereplő középpályás veszett el a magyar válogatott számára, de a hasonló történeteket lehetne még sorolni. Ma már egészen más a helyzet: az MLSZ kiemelt hangsúlyt fektet a határon túli magyarok, magyar származású labdarúgók felkutatására, akiket már egészen fiatalon, az utánpótlás-válogatottakban is beépítenek.

Ennek szemléletes példája Bodnar Simón, aki az argentin Independiente tehetségeként novemberben mutatkozott be az U19-es válogatottban, miután egy magyar videójátékos felfedezte őt a Football Manager nevű játék adatbázisában, és felhívta rá az MLSZ figyelmét.

2009-ben Willi Orbán még nem kapott érdemi választ az MLSZ-től, ma ez már nehezebben lenne elképzelhető, és az elvek megváltoztatásához az immáron 250 Bundesliga-meccsel rendelkező Lipcse-játékos mindenképpen hozzájárulhatott a példájával.

 

