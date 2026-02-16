Fájó közleményt adott ki az RB Leipzig Gulácsi Péterről

Gulácsi Péter részleges térdszalagszakadást szenvedett – ez a legfontosabb mondata annak a közleménynek, amelyet hétfő délután adott ki a Bundesligában szereplő RB Leipzig. Az írásban felidézik a vasárnap esti találkozót, amelyen a Wolfsburg volt az ellenfél. Ezen az összecsapáson szenvedte el újabb sérülését a magyar válogatott egykori kapusa.

Gulácsi Péter az operációt megússza / Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A közlemény részletesen leírta, hogy Gulácsi Péter bal térdében a középső oldalszalag sérült meg, így az első orvosi vizsgálatok alapján március végéig nem léphet pályára. Az MRI-vizsgálatok után a lipcsei orvosi csapat úgy döntött, hogy a bajt hagyományos módszerekkel, műtét nélkül kezelik.

Az RB Leipzig ügyvezető igazgatója, Marcel Schäfer azt mondta, hogy a magyar sportoló abszolút profi módon állt a kezeléshez, bár a diagnózis mindenkit lesújtott.

Ismerik Gulácsi mentalitását, és egészen biztosak abban, hogy a magyar kapus mindent megtesz majd azért, hogy a gyógyulás tökéletes legyen, s mielőbb visszatérhessen a kapuba. Az RB Leipzig minden erejével támogatja majd Gulácsit és bízik a gyors visszatérésben.

A magyar kapus a Bundesliga mostani szezonjában is a legjobb teljesítményt nyújtó hálóőrök között van. A 35 éves játékos a német bajnokságban eddig 22 mérkőzésen lépett pályára és kilenc olyan meccse volt, amelyen nem kapott gólt.

Ezzel a második helyen áll ebben a statisztikai mutatóban, csak a Dortmund kapusa, Gregor Kobel előzi meg 11 kapott gól nélküli mérkőzéssel.

Mindazonáltal Gulácsinak ez a sérülése nem jött a legjobbkor. Egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy a veterán magyar kapus újabb egy évvel meghosszabbította szerződését és 2027-ig írt alá Lipcsében. Ugyanakkor az aláírás után azt is tudni lehetett, hogy a hosszabbítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy Gulácsi a 2026–27-es szezonban is első számú kapusként védhet majd a német csapatban, ahová 2015-ben igazolt Ausztriából.