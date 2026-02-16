Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Gulácsi PéterRB Leipzigsérülés

Fájó közleményt adott ki az RB Leipzig Gulácsi Péterről

Hétfőn délután hivatalos közleményt adott ki az RB Leipzig arról, mi történt vasárnap kapusával. Gulácsi Péter számára ez a sérülés a lehető legrosszabbkor történt, de a sok rossz között akadt némi jó is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:27
A sérülés pillanata, Gulácsi Péter térdszalagszakadást szenvedett
A sérülés pillanata, Gulácsi Péter térdszalagszakadást szenvedett Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulácsi Péter részleges térdszalagszakadást szenvedett – ez a legfontosabb mondata annak a közleménynek, amelyet hétfő délután adott ki a Bundesligában szereplő RB Leipzig. Az írásban felidézik a vasárnap esti találkozót, amelyen a Wolfsburg volt az ellenfél. Ezen az összecsapáson szenvedte el újabb sérülését a magyar válogatott egykori kapusa.

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter az operációt megússza / Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsi Péter az operációt megússza

A közlemény részletesen leírta, hogy Gulácsi Péter bal térdében a középső oldalszalag sérült meg, így az első orvosi vizsgálatok alapján március végéig nem léphet pályára. Az MRI-vizsgálatok után a lipcsei orvosi csapat úgy döntött, hogy a bajt hagyományos módszerekkel, műtét nélkül kezelik.

Az RB Leipzig ügyvezető igazgatója, Marcel Schäfer azt mondta, hogy a magyar sportoló abszolút profi módon állt a kezeléshez, bár a diagnózis mindenkit lesújtott.

Ismerik Gulácsi mentalitását, és egészen biztosak abban, hogy a magyar kapus mindent megtesz majd azért, hogy a gyógyulás tökéletes legyen, s mielőbb visszatérhessen a kapuba. Az RB Leipzig minden erejével támogatja majd Gulácsit és bízik a gyors visszatérésben.

A magyar kapus a Bundesliga mostani szezonjában is a legjobb teljesítményt nyújtó hálóőrök között van. A 35 éves játékos a német bajnokságban eddig 22 mérkőzésen lépett pályára és kilenc olyan meccse volt, amelyen nem kapott gólt. 

Ezzel a második helyen áll ebben a statisztikai mutatóban, csak a Dortmund kapusa, Gregor Kobel előzi meg 11 kapott gól nélküli mérkőzéssel.

Mindazonáltal Gulácsinak ez a sérülése nem jött a legjobbkor. Egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy a veterán magyar kapus újabb egy évvel meghosszabbította szerződését és 2027-ig írt alá Lipcsében. Ugyanakkor az aláírás után azt is tudni lehetett, hogy a hosszabbítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy Gulácsi a 2026–27-es szezonban is első számú kapusként védhet majd a német csapatban, ahová 2015-ben igazolt Ausztriából.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.