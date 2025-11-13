Argentin tehetség a magyar válogatottban, az MLSZ egy videójátékból válogatta be

Egészen hihetetlen sztori, ahogyan Bodnar Simón az Independientétől a magyar nemzeti csapatig jutott. A Buenos Airesben született 18 éves támadó középpályás eredendően argentin, az csak egy véletlennek, vagyis egy magyar videójátékosnak volt köszönhető, hogy az MLSZ számára fény derült a magyar származására.

Az argentin Bodnar Simón bemutatkozott a magyar válogatottban Fotó: MLSZ / MICHELLER SZILVIA

Mint azt az M4 Sport és az Origo is megírta, egy magyar videójátékos, Bank Szilárd talált rá Bodnar Simónra a világszerte népszerű Football Manager nevű játék adatbázisában, és jelezte az MLSZ-nek, hogy a srácnak magyaros neve van.

Az MLSZ ezért örül az argentin játékos felfedezésének

A magyar szövetség ezután felderítette a játékos gyökereit, és kiderült, hogy a nagyszülei magyarok, a második világháború idején vándoroltak ki Argentínába, így jogosult arra, hogy pályára lépjen a magyar válogatottakban.

Bodnar Simón ezután meghívót kapott a magyar U19-es válogatottba, amelyben szerdán be is mutatkozott Bulgária ellen. Az 1-1-re végződött Eb-selejtező 82. percében állt be csereként, majd rövid idő alatt kapott egy sárga lapot.

– Nagy öröm számunkra, hogy a magyar felmenőkkel rendelkező, Argentínában játszó Bodnar Simón bemutatkozhatott az U19-es válogatottban, ami a nemzetközi játékosmegfigyelői részlegünk munkájának is fontos elismerése. Bízunk benne, hogy ez egy sikeres karrier újabb mérföldköve lesz – nyilatkozta Barczi Róbert, az MLSZ sportigazgatója.

Bodnar Simón jelenleg Argentína egyik legnagyobb klubja, az Independiente utánpótlásában játszik, a Transfermarkt szerint a jelenlegi szerződése 2027 végéig szól.