UkrajnaOroszországorosz-ukrán háborúdróntámadás

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 19.

Ukrajna az elmúlt egy év legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre Moszkva ellen, amelyben legalább négy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. Az orosz hatóságok szerint az ország légvédelme az elmúlt 24 órában több mint ezer ukrán drónt semmisített meg. Ukrán közlések szerint orosz dróntámadás ért több, az odesszai kikötők felé tartó kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren. A beszámolók alapján legalább három különböző hajó került dróntámadás alá, amelyek nemzetközi tengeri folyosón haladtak az ukrán kikötők irányába.

2026. 05. 19. 6:03
Az ukrán dróntámadás okozta károk egy moszkvai társasházban Forrás: AFP
Odesszánál orosz drónok támadtak meg több kereskedelmi hajót

Orosz dróntámadások a Fekete-tengeren. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az egyik incidens során Marshall-szigetek és Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő hajókat ért találat kamikaze drónokkal, írta az Origo.

Két kereskedelmi hajó Odessza kikötője közelében (Fotó: AFP/Oleksandr Gimanov)

A becsapódásokat követően fedélzeti tüzek keletkeztek, amelyeket a személyzetnek sikerült eloltania, sérültekről azonban nem érkezett jelentés, közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője.

A hatósági közlések szerint a támadások nem álltak meg: reggel egy panamai zászló alatt hajózó teherhajót is dróncsapás ért, amely az Odessza megyei Csornomorszk kikötője felé tartott.

A jármű megrongálódott, és tűz keletkezett a fedélzeten, amelyet az ott tartózkodó legénység oltott el.

A sérült hajó ennek ellenére folytatni tudta útját a kikötők felé.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
