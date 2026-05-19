Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 19.

Odesszánál orosz drónok támadtak meg több kereskedelmi hajót

Orosz dróntámadások a Fekete-tengeren. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az egyik incidens során Marshall-szigetek és Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő hajókat ért találat kamikaze drónokkal, írta az Origo.

Két kereskedelmi hajó Odessza kikötője közelében (Fotó: AFP/Oleksandr Gimanov)

A becsapódásokat követően fedélzeti tüzek keletkeztek, amelyeket a személyzetnek sikerült eloltania, sérültekről azonban nem érkezett jelentés, közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője.

A hatósági közlések szerint a támadások nem álltak meg: reggel egy panamai zászló alatt hajózó teherhajót is dróncsapás ért, amely az Odessza megyei Csornomorszk kikötője felé tartott.

A jármű megrongálódott, és tűz keletkezett a fedélzeten, amelyet az ott tartózkodó legénység oltott el.