Ismét Magyarországra jön a Coldplay

Ha a környezetvédelmi szempontok ilyen fokú szem előtt tartása önmagában nem lenne elég trendkövető, a banda énekese, Chris Martin újabban is tett azért, hogy megint címlapsztorival szolgáljon a bulvárlapoknak, miután híre ment, hogy eljegyezte A szürke ötven árnyalata színésznőjét, Dakota Johnsont.

A Coldplay a BBC-ben 2021 decemberében. Budapestre is erejük teljében jönnek (Forrás: Wikimédia Commons)

A banda énekese már 2017 óta együtt van Johnsonnal, egy évvel azután kezdődött a kapcsolatuk, hogy szakított Gwyneth Paltrow-val, a Szerelmes Shakespeare című filmjével Oscar-díjat is nyerő színésznővel.

Ezt követően persze nemcsak a kapcsolat ténye járta be a világsajtót, hanem az az információ is, hogy Chris Martin jegyesét mind volt felesége, mind gyermekeik, Apple és Moses is elfogadták, örömmel üdvözölték a családban.

A Budapestre érkező banda énekesük magánéleti alakításaitól függetlenül is óriási szenzációt jelent: népszerűségüket mi sem jellemzi jobban, hogy a jegyek olyan számban fogytak, hogy kiderült: az eredetileg bejelentett június 16-i koncertet követően még kétszer – június 18-án és 19-én is – színpadra lépnek Magyarországon.

A Coldplay tavaly márciusban indult turnéra a 2021. október 15-én megjelent Music Of Spheres című albumuk népszerűsítésére, az együttes azóta már több mint 7,5 millió jegyet adott el, ami rekordnak számít: egyetlen előadó sem volt erre képes az elmúlt két évben.

Jön! Jön! Jön! A Coldplay három koncertet ad Budapesten

A mostani koncertsorozat június 8-án Athénban kezdődik, majd Bukarest után Budapest következik 16-án, 18-én és 19-én is.

A koncertturnénak is nevet adó lemez sok szempontból meglepő alkotás a Coldplay munkásságában: az sem mindennapi például, hogy a Music of the Spheres egy képzeletbeli bolygórendszert megálmodó konceptalbum, amelynek címei is bolygók vagy műholdak neveivel játszanak el. Mindez máris érthetővé válik akkor, ha már tudjuk: az albumhoz az ihletet Chris Martin elmondása szerint a Star Wars egyik jelenete, a Mos Eisley kocsmájában fellépő banda erősen pszichedelikus jelenléte adta.

Az sem magától értetődő, hogy ezen az albumon milyen zenei kollaborációk tűnnek fel. Az eredetileg rockzenekarként befutó Coldplay-t a kritikusok kezdetben a Radiohead együtteshez hasonlították, elismerve a banda innovatív hatását a rockzenére. Ehhez illő módon akkori sikereik egyben a rockzene sikerei voltak. A debütáló albumukon – Parachutes (2000) – hallható pazar rockszám, a Yellow máig érvényes erővel hat. A második lemezük (A Rush of Blood to te Head) ha lehet, még jobban erősítette a banda alternatív rockzenekarhoz illő imázsát. Az ezen található, a Legjobb dal kategóriájában Grammy-díjat is kapó In My Place máig érzelmileg felkavaró utazást jelent, s hozzá a fanyar, szomorkás hangulat és az ezzel együtt megvalósuló emelkedett, szárnyaló hatás most is ütős egyveleget alkot.

Ha ezt követően viszont meghallgatjuk az új 2021-ben megjelent album egyik slágerét – például a Higher Power című dalt –, azon kapjuk magunkat, hogy szinte el se hisszük, hogy ez ugyanaz a zenekar.

Mintha Chris Martin a valaha volt rockbandájából egy táncolható diszkóritmusokkal operáló popzenekarba költözött volna át. Ez a zenei világ jórészt annak a Max Martinnak az érdeme, aki minden érezhető gátlás nélkül közlekedik a diszkó- és a rockzene között.

Ennek jele az, hogy ő jegyzi Britney Spears táncparkettre termett, Baby One More Time című dalát is, de Bon Jovinak az It’s My Life című számát is, amely egy teljességgel vállalható, a népszerűség érdekében meghozott rockzenei kompromisszum. Max Martin zeneipari érdemei így tehát vitathatatlanok, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy a Coldplay alkotói fénykorát elérve, negyedik stúdióalbumukat – Viva la Vida or Death and All His Friends (2008) – készítve az album társproducerének nem kisebb nagyságot nyert meg, mint Brian Eno.

Innen nézve a k-pop legalább olyan messzire, mondhatni galaktikus értelemben is messzire esik tőlük, mint a Music of the Spheres egyik képzeletbeli bolygójától a másik.

Milyen lett volna, ha Kozsó találkozik Lovasi Andrással?

Azt, hogy a Music of the Spheres zenéje mennyire vállalható kompromisszum, mindenki maga döntheti el: egy biztos, mára az üzleti siker egyértelműen a Coldplay-t igazolja. Üzleti értelemben legalábbis. Miközben az albumon feltűnő, Selena Gomezzel együtt énekelt duett (Let Somebody Go) vagy a dél-koreai k-pop formációval, a BTS-sel együtt előadott dal (My Universe) a rockzenére, s különösen az alternatív rockzenére már nyomaiban sem emlékeztet.

A Selena Gomezzel együtt énekelt új szám például könnyen eszünkbe juttathatja a Coldplay első duettjét, a Kylie Minogue ausztrál énekesnővel közösen felvett 2008-as Lhuna című dalt, amelynek zsenialitása sokak szerint felérhet Kylie Minogue másik legendás duettjével, az alternatív rockzene egyik legszebb szerelmes dala, a Nick Cave-vel együtt énekelt Where The Wild Roses Grow lenyűgöző, fájdalmas szépségével. És ebből az összehasonlításból megint nem az új Coldplay-album jön ki jól.

A Lhuna felemlegetése egyébként azért is hasznos, mert ennek a dalnak a bevételeit életmentő gyógyszerek vásárlására fordították, melyeket HIV-vírussal fertőzött afrikai betegeknek juttatták el.

Ez az akció pedig nagyon szépen előre mutat a mostani Coldplay példaértékű környezettudatossága és jótékonysága felé, s ilyenformán a banda szociális érzékenysége felől egyenes utat jelent a banda mostani értékteremtő társadalmi aktivitásai felé.

Meglehet tehát, hogy a Coldplay kései korszakának zenei útkeresése megosztja az eredeti Coldplay-hangzás iránt elkötelezett rajongókat, a szellemi fejlődésük, a társadalmi tudatosságuk következetességével szemben azonban semmilyen kételyünk nem lehet.

Hogy a friss zenei Coldplay-élmények megítélése mennyire véleményes, arra ugyanakkor jó bizonyság az egyik szókimondóan fogalmazó, a Music of the Spheres karakterét magyar viszonyok között is meghatározni igyekvő itthoni kritika.

Ez ugyanis egyenesen úgy fogalmazott: ez az album annak jele, hogy a Coldplay milyen szorgos munkával jutott el az önfeladásig. Elérve azt a hatást, ami olyan, mintha Kozsó találkozna Lovasi Andrással.

Már csak három albumra számíthatunk a Coldplay életművéből

Jóllehet a banda kilencedik albuma, a Music Of Spheres már szépen benne van a korban, hiszen még 2021. október 15-én jelent meg, a Coldplay még mindig ezzel turnézik, ami viszont egyenesen következik abból a vállalásukból, hogy nincs hova sietniük, tekintve, hogy összesen tizenkét albumot – vagyis mostantól már csak három új kiadványt – kívánnak jegyezni.

Ezt a meghökkentő tételt a NME-nek adott interjújában fejtette ki Chris Martin.

Tizenkét albumot fogunk csinálni. Nagyon sok munka egy albumot megcsinálni, és bár imádom, és ez nagyszerű dolog, de közben nagyon intenzív is. Bár tudom, hogy ennek egyszer úgyis vége lesz, nem azért mondom ezt, mert nehéznek érzem a zenekészítést, hanem azért, mert úgy érzem, ezt kell tennünk

– jelentette ki a banda énekese. Chris Martin azóta persze megnyugtatta a rajongókat, nem zárva ki, hogy együttesével ettől függetlenül mindig együtt akarjanak zenélni.

Ezt beharangozva egyszersmind példaképének nevezte a Rolling Stonest is, érdeklődéssel várva, hogy a hetvenes éveikben is együtt tudnak-e még majd turnézni. – Csodálatos lenne, ha mindenki benne lenne ebben – tette hozzá.

A budapesti show-t persze ehhez képest a legjobb erejében lévő Coldplay hozza majd el hozzánk: a 47 éves frontember biztosan hozni fogja a friss koncertfelvételeiről ismert energikus formáját.

A budapesti hármas koncertsorozat persze nemcsak Chris Martin aktuális formájának energiaszintje, hanem a koncert alacsony értékűre beállított karbonlábnyoma miatt is joggal kelthet óriási várakozást.

Amiben világelső a Coldplay

A zenekar utat kíván mutatni az egész popszakmának abban, hogy mennyire lehet környezettudatosan gondolkodva szervezni a grandiózus koncertkörutakat. Annak érdekében, hogy ezt a szemléletet elterjessze, a Coldplay a világon elsőként adott ki egy fenntarthatósági kiadványt, amelyben céljait bemutatja és összegzi.

Ebből a jelentésből kiderül, a Coldplay koncertszínpadát lehetőség szerint megújuló energiából működtetik – ennek érdekében a turnék helyszínein napelemeket telepítenek, a koncertre érkező kamionokat pedig bioüzemanyagokkal tankolják meg.

Ennél is izgalmasabb, hogy színpad előtti küzdőterekre olyan járólapokat raknak le, amelyek reagálnak a koncertlátogatók mozgására, táncára és lelkes ugrálására, s ennek eredményeként képesek az így keletkező kinetikus energiát hasznosítani.

Idetartozik az is, hogy az energikusan ugráló közönség tagjait ékesítő LED-karszalagok 100 százalékban komposztálható, növényi alapú összetevőkből készülnek. Ügyelnek arra is, hogy a show közben kilőtt konfetti 100%-ban biológiai úton lebomló alapanyagból készüljön.

A Coldplay Budapesten: tényleg együtt játszanak a közönséggel

Jó tudni azt is, hogy mire a közönség eljut odáig, hogy a színpad előtt ugrálva például kinetikus energiát termeljen, már ki-ki javában túl van az első, a bolyónk érdekében végrehajtott hasznos cselekedetén – pusztán azzal, hogy a koncertre megváltotta a maga jegyét. A Coldplay ugyanis úgy döntött, hogy minden egyes, a koncertjükre eladott jegy után ültetnek egy fát. A kimutatások szerint ennek a jószolgálati tevékenységnek már ötmillió fa köszönheti az életét – nem kis részben azért is, mert ezzel a munkával a banda a One Tree Planted nevű szervezetet bízta meg.

A Coldplay már Brazíliában, Haitin, Romániában és Kaliforniában is ültetett fákat, elsősorban olyan területeket találva meg a segítő szándékkal, ahol felelőtlen erdőgazdálkodás, netán erdőirtás történt korábban.

A zenekar turnéja óriási távolságokat ölel fel, amelyeket megtenni elképzelhetetlen volna repülőutak nélkül. A Coldplay ezenközben azzal is őrzi a renoméját, hogy repülőútjaikat döntően nem magángéppel, hanem kereskedelmi légi járatokat igénybe véve teszik meg.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében a Coldplay együttműködik a DHL-lel, ez a nemzetközi szállítmányozási cég ugyanis arról híres, hogy a maga területén szintén piacvezető a szállítást közben keletkező emissziók csökkentésében.

Ennyi környezettudatos figyelem nem lehet, hogy ne térüljön meg – de szerencsére az adatok a Coldplay stratégiájának eredményességét igazolják. A számok nem hazudnak: márpedig ennek alapján kijelenthető, hogy összességében 47 százalékkal csökkent a Coldplay szén-dioxid-kibocsátása az előző stadionturnéjukhoz viszonyítva.

Tévedés lenne azt hinni, hogy Chris Martin körül forog a világ

A hollywoodi színésznőkkel kötött házassága és jegyessége miatt Chris Martin, a banda énekese ugyan a sajtó érdeklődésével a leggyakrabban megtalált celebritások közé tartozik, mégsem szabad azt hinnünk, hogy a Coldplay életében minden csakis körülötte zajlik.

Nem: a Coldplay máig változatlan felállása – melyet az énekesen kívül Jonny Buckland gitáros, Guy Berryman basszusgitáros és Will Champion dobos alkot – közös munkával tett szert a hét Grammy-díjra.

Ez a közös munka pedig egy ízben történetesen éppen Chris Martin nélkül zajlott, nagyon is tudatosan leválasztva őt a banda alkotói folyamatairól. Az, hogy a frontembert átmenetileg kitessékelték a saját zenekarából, a producer, Brian Eno ötlete volt, ő ugyanis úgy gondolta, hogy nélküle a banda jobban tudna dolgozni. Ezt a híres történetet a Coldplay Wikipedia-oldala is taglalja.

A Viva La Vida jó lemez volt. De tudom, hogy ennél is jobbra vagytok képesek

– írta a szócikk szerint a Coldplay-hez címzett levelében Eno, mielőtt felvetette, hogy Martin nélkül kellene elkezdeni a próbákat. A terápiás hatású kezdeményezés sikeres volt: a Coldplay ekkor két hétig alkotott Martin nélkül. Ő pedig ez alatt az idő alatt felvett egy rövid szólóműsort az egyik londoni rádiónak.

Ez a kis intermezzo nem sokkal azt követően zajlott le, hogy maga Chris Martin is az útját kezdte keresni, s ezenközben odáig ragadtatta magát, hogy 2008 decemberében bejelentette: feloszlatja az együttest.

2008 decemberében Chris Martin azt nyilatkozta, hogy feloszlatja az együttest:

Most 31 éves vagyok, és szerintem 33 éves kor fölött már nem kellene folytatniuk pályafutásukat a zenekaroknak. Ezért most még megpróbálunk mindent kihozni magunkból, a jövő év végéig mindent beleadunk, aztán befejezzük. Nem hiszem, hogy a hosszabb pihenő segíthetne. Még nem kezdtünk el kopaszodni, képesek vagyunk megvalósítani zenei elképzeléseinket, ezért most kell dolgoznunk, ameddig lehet

– nyilatkozta a Daily Starnak akkor Martin.

A banda ezzel együtt mégis együtt maradt, vagyis a terv szerencsére meghiúsult.

A többi pedig már történelem. De ezt a történelmet júniusban három éjszaka Budapesten írják tovább a Puskás Arénában. Bizonyságául annak, hogy a Coldplay tagjai együtt mindmáig csodákra képesek.

Olyan kicsi karbonlábnyomot hagyva maguk után Magyarországon, amilyen kicsit csak lehet.

És ebben az a csodálatos, hogy ha megnézzük a Music of the Spheres koncertturnéjának hivatalos trailerét, minden az eszünkbe juthatna, csak az nem, hogy a Coldplay takarékoskodna bármilyen energiával.