Orbán Viktor bejelentést tett a budapesti békecsúcsról + videó

Most itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő 2-3 hét az döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs. Ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték, ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés