Orbán Viktor bejelentést tett a budapesti békecsúcsról + videó

Ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő, rendkívül fontos lépés. Így reagált Orbán Viktor Donald Trump béketervére. Mint mondta: Létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. És ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.
Most itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő 2-3 hét az döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs. Ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték, ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés
– tette hozzá a miniszterelnök.
Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!