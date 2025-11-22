TrumpOrbán ViktorBudapesti békecsúcsorosz-ukrán háború

Orbán Viktor bejelentést tett a budapesti békecsúcsról + videó

A miniszterelnök elárulta, hogy mi a következő lépés a budapesti békecsúcs felé vezető úton. Orbán Viktor szerint döntő pillanatban vagyunk.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 9:55
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő, rendkívül fontos lépés. Így reagált Orbán Viktor Donald Trump béketervére. Mint mondta: Létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. És ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.

Orbán Viktor reagált Trump béketervére (Fotó: AFP)
Most itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő 2-3 hét az döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs. Ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték, ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés

 – tette hozzá a miniszterelnök.

