Menczer TamásBudapesti békecsúcsZelenszkij

Zelenszkij nemet mondott a budapesti békecsúcsra

Menczer Tamás szerint Volodimir Zelenszkij elutasította a budapesti békecsúcsot, ezt pedig az ukrán nagykövet nyilvánosan is megerősítette. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: míg Kijev és a háborúpárti erők kormányváltást akarnak Magyarországon, addig a magyar kormány továbbra is a békét és Donald Trump béketeremtő törekvéseit támogatja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 9:36
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
„Zelenszkij nemet mondott a budapesti békecsúcsra” – erről számolt be Menczer Tamás a közösségi oldalán.

Menczer Tamás (Fotó: MTI)
Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy.” Ezt mondta a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir, Zelenszkij embere. Fegyir korábban azt is mondta, kormányváltást akarnak, hiszen az ukránbarát Tisza támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát. Ezzel szemben mi a békét és Donald Trumpot támogatjuk. Trump lendületben van, óriási lépéseket tesz a béke felé. Budapesti békecsúcs lesz!

– írta Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

