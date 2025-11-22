Zelenszkij nemet mondott a budapesti békecsúcsra

Az első Budapest után, nem szeretnénk, ha lenne még egy.” Ezt mondta a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir, Zelenszkij embere. Fegyir korábban azt is mondta, kormányváltást akarnak, hiszen az ukránbarát Tisza támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát. Ezzel szemben mi a békét és Donald Trumpot támogatjuk. Trump lendületben van, óriási lépéseket tesz a béke felé. Budapesti békecsúcs lesz!