Washington rendet tesz Európa migrációs káoszában

A tömeges migráció egzisztenciális fenyegetést jelent a nyugati civilizációra, és alááshatja az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségeseinek stabilitását

– írta a külügyminisztérium az X-en közzétett nyilatkozatában.

Mass migration poses an existential threat to Western civilization and undermines the stability of key American allies.



Today the State Department instructed U.S. embassies to report on the human rights implications and public safety impacts of mass migration. — Department of State (@StateDept) November 21, 2025

Az útmutatás arra kéri a nagykövetségeket, hogy gyűjtsenek információt azokról a politikákról, amelyeket engedékenynek tartanak a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel és emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban, valamint azokról a jogszabályokról, amelyek büntethetik azokat az állampolgárokat, akik tiltakoznak a tömeges migráció ellen – írja az Anadolu.