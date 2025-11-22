Egyesült ÁllamokEurópamigrációjelentés

Washington rendet tesz Európa migrációs káoszában

Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy utasította nagykövetségeit: készítsenek jelentést a tömeges migráció állítólagos emberi jogi következményeiről Európában, többek között az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 10:43
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A tárca olyan beszámolókra hivatkozott, amelyek szerint ezekben az országokban bevándorlókhoz köthető szexuális támadások és más bűncselekmények történtek, a tömeges migrációt pedig egzisztenciális fenyegetésnek nevezte a nyugati civilizációra.

Marco Rubio államtitkár utasítja az összes amerikai nagykövetséget, hogy gyakoroljanak nyomást a tömeges migrációt engedélyező nyugati kormányokra (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

A tömeges migráció egzisztenciális fenyegetést jelent a nyugati civilizációra, és alááshatja az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségeseinek stabilitását

 – írta a külügyminisztérium az X-en közzétett nyilatkozatában.

Az útmutatás arra kéri a nagykövetségeket, hogy gyűjtsenek információt azokról a politikákról, amelyeket engedékenynek tartanak a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel és emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban, valamint azokról a jogszabályokról, amelyek büntethetik azokat az állampolgárokat, akik tiltakoznak a tömeges migráció ellen – írja az Anadolu.

Az útmutató több állítólagos esetre is hivatkozik, köztük angliai „grooming bandákra”, egy svéd bírósági ügyre, amelyben egy szexuális erőszakért elítélt bevándorló az országban maradhatott, valamint egy Németországban történt csoportos nemi erőszakra, amelyben több, migránsként leírt férfi vett részt.

A lépés a Trump-adminisztráció szélesebb körű amerikai bevándorlási szigorításainak része, amelyek szigorúbb határvédelmet és kitoloncolásokat is tartalmaznak.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

