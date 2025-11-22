A tárca olyan beszámolókra hivatkozott, amelyek szerint ezekben az országokban bevándorlókhoz köthető szexuális támadások és más bűncselekmények történtek, a tömeges migrációt pedig egzisztenciális fenyegetésnek nevezte a nyugati civilizációra.
Washington rendet tesz Európa migrációs káoszában
Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy utasította nagykövetségeit: készítsenek jelentést a tömeges migráció állítólagos emberi jogi következményeiről Európában, többek között az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban.
A tömeges migráció egzisztenciális fenyegetést jelent a nyugati civilizációra, és alááshatja az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségeseinek stabilitását
– írta a külügyminisztérium az X-en közzétett nyilatkozatában.
Az útmutatás arra kéri a nagykövetségeket, hogy gyűjtsenek információt azokról a politikákról, amelyeket engedékenynek tartanak a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel és emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban, valamint azokról a jogszabályokról, amelyek büntethetik azokat az állampolgárokat, akik tiltakoznak a tömeges migráció ellen – írja az Anadolu.
Az útmutató több állítólagos esetre is hivatkozik, köztük angliai „grooming bandákra”, egy svéd bírósági ügyre, amelyben egy szexuális erőszakért elítélt bevándorló az országban maradhatott, valamint egy Németországban történt csoportos nemi erőszakra, amelyben több, migránsként leírt férfi vett részt.
A lépés a Trump-adminisztráció szélesebb körű amerikai bevándorlási szigorításainak része, amelyek szigorúbb határvédelmet és kitoloncolásokat is tartalmaznak.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter (Fotó: AFP)
