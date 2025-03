Az amerikaiak többsége támogatja Trump bevándorláspolitikáját

Az amerikaiak 58 százaléka helyesli a Trump-kormányzat programját az Egyesült Államokban tartózkodó illegális bevándorlók kitoloncolására. Az amerikaiak egyetértenek Trump döntéseivel a bevándorlás kérdésében.

Az amerikaiak többsége támogatja Trump elnök kitoloncolással kapcsolatos megközelítését. Fotó: AFP

Trump deportálási törekvéseinek támogatottsága az elmúlt hetekben stabilan tartotta magát, az amerikaiak általában továbbra is támogatják, hogy Trump végrehajtsa ígéreteit, amelyeket a kampányban tett.

Az elmúlt hetekben, hónapokban több bíró is alkalmazott olyan jogi megoldásokat, amelyek akadályozták a Trump-kormányzatot a kitoloncolások végrehajtásában. Ennek kapcsán, az amerikaiak többsége úgy vélekedik, hogy a szövetségi bíráknak lehetővé kell tenniük Trump politikájának felülvizsgálatát,

a republikánusok 59 százaléka ugyanakkor támogatja azt is, hogy a Trump politikája ellen döntő szövetségi bírákat felelősségre lehessen vonni. A demokraták és a függetlenek többsége ellenzi az ilyen lépéseket.

Míg Trump bevándorlási politikája továbbra is erős támogatást kap, a vámokra való összpontosítása sokkal kevésbé bizonyul népszerűnek.

A felmérés szerint az amerikaiak 55 százaléka úgy véli, hogy Trump túl sok időt fordít a vámokra, míg csak 38 százalék támogatja, hogy hangsúlyt helyezzen az import megadóztatására. A vámokkal kapcsolatos aggodalmak ellenére az amerikai elnök általános támogatottsága 50 százalékon áll.

Trump betartja az amerikaiaknak tett ígéretét

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Trump-adminisztráció több mint félmillió migráns jogi státusát vonta vissza, akik a Biden-kormány idején indított úgynevezett CHNV-programon keresztül léptek be az Egyesült Államokba. Donald Trump amerikai elnök a választási kampánya során megígérte, hogy fellép az illegális migráció ellen, aminek részeként le is zárta a déli határt.

Az amerikai elnök szerint Joe Biden idején a baloldali bírák és a kormányzat összejátszott abban, hogy minél több embert lehessen az országba juttatni a nyitott határok politikája mentén.

Mint fogalmazott: „az embereket sokkolja, ami az igazságszolgáltatási rendszerben zajlik. Sok okból választottak meg, de az egyik legfontosabb ezek közül a törvény és rend tisztelete volt, ennek pedig fontos része a hatalmas bűnözői hálózat gyors eltávolítása, amely az álnok Joe Biden nyitott határok politikája révén jutott be országunkba.”

Ezek veszélyes és erőszakos emberek, akik gyilkolnak, megnyomorítanak és sokféleképpen ártanak amerikai polgároknak. A választók soha nem látott számban mondták ki, hogy ki kell őket toloncolni. Ha Boasbergen és más radikális baloldali bírákon múlna, senkit sem lehetne eltávolítani, az elnök nem végezhetné a munkáját, és emberek élete menne tönkre országszerte. Tegyük újra naggyá Amerikát!

− írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)