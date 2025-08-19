olajvezetékUkrajnakijevi rezsienergiaMagyarország

Zaharova: A kijevi rezsim egy vérszomjas szörny

Marija Zaharova, Oroszország külügyi szóvivője a Magyarországra vezető olajvezetékre irányuló ukrán támadás kapcsán a kijevi rezsimet vérszomjas szörnyként jellemezte. Zaharova Telegram-csatornáján erős vádakat fogalmazott meg Ukrajnával szemben. Szijjártó Péter közben megerősítette, hogy a szállítások leálltak. Ukrajna külügyminisztere gúnyosan reagált a vádakra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 6:06
Írtunk róla, hogy Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan – írta legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Marija Zaharova, Oroszország külügyi szóvivője a Magyarországra vezető kőolajvezeték elleni támadást kommentálta – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Zaharova: a kijevi rezsim egy vérszomjas szörny
Oroszország többször figyelmeztetett a Zelenszkij-rezsim támogatásának következményeire, most pedig Ukrajna bármire kész

 – jelentette ki a külügyi szóvivő. 

Marija Zaharova: A kijevi rezsim bármire képes

A szóvivő a Telegram-csatornáján erős vádakat fogalmazott meg az ukrán vezetés ellen, mint írta, a kijevi rezsim egy vérszomjas szörny, ami soha nem áll meg, és mint egy fertőző járvány, az egész világra átterjed. A szóvivő szerint az ukránok már Afrikában és a Közel-Keleten is követtek el merényleteket, Európában pedig az illegális fegyverpiacot működtetik. 

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha gúnyosan reagált a magyar külügyminiszter vádjaira, és azt javasolta, hogy a panaszokat és fenyegetéseket küldjék „barátaiknak Moszkvába”.

A múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajna egy nap alatt összeomlana, ha Magyarország megszüntetné részére a gáz- és villamosenergia-szállítást. Szijjártó Péter pedig kiemelte, hogy Magyarország biztosítja az ukrán villamosenergia-import több mint 40 százalékát, és kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezek a szállítások folytatódhatnak-e, ha Magyarországot megfosztják az orosz energiától, ahogy azt az Európai Bizottság szankciós terve előirányozza.

