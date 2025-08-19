Oroszország többször figyelmeztetett a Zelenszkij-rezsim támogatásának következményeire, most pedig Ukrajna bármire kész

– jelentette ki a külügyi szóvivő.

Marija Zaharova: A kijevi rezsim bármire képes

A szóvivő a Telegram-csatornáján erős vádakat fogalmazott meg az ukrán vezetés ellen, mint írta, a kijevi rezsim egy vérszomjas szörny, ami soha nem áll meg, és mint egy fertőző járvány, az egész világra átterjed. A szóvivő szerint az ukránok már Afrikában és a Közel-Keleten is követtek el merényleteket, Európában pedig az illegális fegyverpiacot működtetik.