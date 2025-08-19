Egy AfD-s jelöltet kizártak a választásból

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.

Az AfD politikusa nem lehet jelölt

A bírák felhívták a figyelmet arra, hogy a választási bizottság nem ok nélkül hozta meg döntését, mivel

Paul szerepel a legfrissebb Rajna–Pfalz alkotmányvédelmi jelentésben. A bíróság indoklása szerint csak egy alapos vizsgálat dönthetné el, hogy Paul alkotmányhűségével kapcsolatos kétségek elegendők-e a választási kizáráshoz. Ezt azonban nem lehet sürgősségi eljárás keretében elvégezni – írja a Junge Freiheit.