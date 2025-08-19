Az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltjét kizárták a helyi választásról. Joachim Paul, az AfD képviselője sürgősségi kérelmet nyújtott be a kizárás ellen, ám a német bíróság elutasította azt. A bíróság indoklása szerint az ügy sürgősségi eljárás keretében nem vizsgálható ki, mivel a helyi választások előtti sürgősségi jogvédelem csak rendkívüli esetekben alkalmazható. Az elutasított jelöltnek csak a választás után lesz lehetősége a felülvizsgálatra. Ezzel a szabályozással a bírák célja, hogy elkerüljék a szavazás késleltetését az utolsó pillanatban beadott sürgősségi kérelmek miatt.
Egy AfD-s jelöltet kizártak a választásból
Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje számára véget ért a kampány, mivel a német bíróság elutasította a sürgősségi kérelmét. Az indoklás szerint a kérelmet csak a választások lezárulta után lehet majd részletesen vizsgálni. A bíróság kiemelte, hogy az AfD-s politikus ügye alapos kivizsgálást igényel, amit sürgősségi eljárás keretében nem lehet elvégezni.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.
Az AfD politikusa nem lehet jelölt
A bírák felhívták a figyelmet arra, hogy a választási bizottság nem ok nélkül hozta meg döntését, mivel
Paul szerepel a legfrissebb Rajna–Pfalz alkotmányvédelmi jelentésben. A bíróság indoklása szerint csak egy alapos vizsgálat dönthetné el, hogy Paul alkotmányhűségével kapcsolatos kétségek elegendők-e a választási kizáráshoz. Ezt azonban nem lehet sürgősségi eljárás keretében elvégezni – írja a Junge Freiheit.
További Külföld híreink
Borítókép: Az AfD-s politikus kampánya hatalmas pofont kapott (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezt súgta Macronnak Trump Washingtonban
Bekapcsolva maradt a mikrofon.
Erről beszélt Trump Putyinnal, miután Zelenszkijjel tárgyalt
Negyven percig tartott a hívás.
Washingtonban mindenki a garanciákról beszélt
Közelebb a békéhez.
Hurrikán: teljes szigeteket kellett evakuálni + videó
Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezt súgta Macronnak Trump Washingtonban
Bekapcsolva maradt a mikrofon.
Erről beszélt Trump Putyinnal, miután Zelenszkijjel tárgyalt
Negyven percig tartott a hívás.
Washingtonban mindenki a garanciákról beszélt
Közelebb a békéhez.
Hurrikán: teljes szigeteket kellett evakuálni + videó
Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt.