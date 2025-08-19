ludwigshafAfDpolgármesterjelölt

Egy AfD-s jelöltet kizártak a választásból

Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje számára véget ért a kampány, mivel a német bíróság elutasította a sürgősségi kérelmét. Az indoklás szerint a kérelmet csak a választások lezárulta után lehet majd részletesen vizsgálni. A bíróság kiemelte, hogy az AfD-s politikus ügye alapos kivizsgálást igényel, amit sürgősségi eljárás keretében nem lehet elvégezni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 6:47
Az AfD-s politikus kampánya hatalmas pofont kapott
Az AfD-s politikus kampánya hatalmas pofont kapott Fotó: HARALD TITTEL Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltjét kizárták a helyi választásról. Joachim Paul, az AfD képviselője sürgősségi kérelmet nyújtott be a kizárás ellen, ám a német bíróság elutasította azt. A bíróság indoklása szerint az ügy sürgősségi eljárás keretében nem vizsgálható ki, mivel a helyi választások előtti sürgősségi jogvédelem csak rendkívüli esetekben alkalmazható. Az elutasított jelöltnek csak a választás után lesz lehetősége a felülvizsgálatra. Ezzel a szabályozással a bírák célja, hogy elkerüljék a szavazás késleltetését az utolsó pillanatban beadott sürgősségi kérelmek miatt.

Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje
Joachim Paul, az AfD  ludwigshafeni polgármesterjelöltje
Fotó: HARALD TITTEL / DPA

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.

Az AfD politikusa nem lehet jelölt

A bírák felhívták a figyelmet arra, hogy a választási bizottság nem ok nélkül hozta meg döntését, mivel

Paul szerepel a legfrissebb Rajna–Pfalz alkotmányvédelmi jelentésben. A bíróság indoklása szerint csak egy alapos vizsgálat dönthetné el, hogy Paul alkotmányhűségével kapcsolatos kétségek elegendők-e a választási kizáráshoz. Ezt azonban nem lehet sürgősségi eljárás keretében elvégezni – írja a Junge Freiheit.

Borítókép: Az AfD-s politikus kampánya hatalmas pofont kapott (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu