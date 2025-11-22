Az olaszok agyonverését csak egymillióan nézték a tévében, mi lesz így a labdarúgó-világbajnokságon?

Norvégia teljes lakossága 5,3 millió fő. Mit gondolnak, ebből hányan ültek le a tévé elé és nézték meg, ahogyan az Erling Haaland vezette válogatott idegenben 4-1-re verte meg Olaszországot a vb-selejtezők utolsó fordulójában? 1,1 millióan, azaz csak minden ötödik norvégot érdekelte a nem mindennapi győzelem. Hol van ez attól, ami 1994-ben történt? Norvégia akkor is kijutott a világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban rendeztek meg. Ott a norvégok Mexikó ellen játszották az első meccsüket, amelyet Rekdal góljának és Puhl Sándor zseniális bírói döntésének (a magyar játékvezető mesterien alkalmazta a gól előtt az előnyszabályt) köszönhetően 1-0-ra megnyertek Washingtonban. Ezt a mérkőzést akkor 2,2 millióan nézték meg a norvég tévében, ami minden idők legnézettebb norvég sporteseménye, amit az országban tévén közvetítettek és néztek. Most ezt a számot kellene felülmúlni, de ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a nagy olaszverést is alig több, mint egymillióan követték a tévében.

Kjetil Rekdal, Norvégia győztes góljának szerzője az 1994-es vb-n a Mexikó elleni mérkőzésen

(Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Norvégia számol és aggódik

Nem véletlen, hogy már a december 5-i sorsolás előtt aggodalmasan nyilatkoznak az NRK munkatársai. Azt mondják, meg kellene dönteni az 1994-es nézettséget, azaz legalább 2,2 millió embert kellene jövő nyáron a tévék elé ültetni. Ez azonban cseppet sem lesz egyszerű. Nézzünk erre néhány kézenfekvő okot:

a világbajnokság idején Norvégiában az emberek nagy része nem néz tévét. Mindez nem új felfedezés, évtizedes tapasztalat. A nyár beköszöntése egyet jelent azzal, hogy az ország egy részén éjjel-nappal világos van (az északi sarkkörön túl), máshol is sokáig van világos. A norvég emberek ilyenkor sokkal inkább a szabadba mennek, kirándulnak, elutaznak. Nem néznek tévét.

a 48 csapatos felduzzasztott mezőnyű világbajnokságon a csoportmérkőzések még a korábbinál is érdektelenebbek lesznek. 28 év szünet ide vagy oda, egy Haiti vagy Jordánia elleni összecsapás kevéssé mozgatja meg a nézőket. Azonban a norvégok a 3. kalapban szerepelnek, így akár a csoportmeccseken is kaphatnak két nagyon erős ellenfelet. Biztosak lehetünk abban, hogy a norvég tévések ennek drukkolnak.

a norvég emberek digitális tudása, az ország digitalizációja nagyon magas fokú. Emiatt egyre többen pártolnak el a tévétől és különféle streaming platformokon követik a meccseket. Nem beszélve azokról, akik a nyári időszakban külföldre mennek. Egy Spanyolországban nyaraló norvég nem is tudná az NRK közvetítéseit nézni, ez is csökkenti a hazai nézőszámot.

Irdatlan drága lesz ez a labdarúgó-világbajnokság

Az aggodalmak azért jogosak, mert a 2026-os labdarúgó-világbajnokság élő televíziós közvetítése irdatlan összegbe kerül a norvégoknak is. Gondolhatnánk, a világ egyik leggazdagabb országában ez nem lehet probléma.

Csakhogy az esztelen költekezés arrafelé ismeretlen fogalom.

A jogdíjak és a kommentátorállások kifizetése a költségek egy részét adják csak. Amennyiben a norvég tévések úgy döntenek, hogy nagyobb kommentátori és szakértői csapatot utaztatnak Amerikába, a büdzsé könnyen elszállhat.