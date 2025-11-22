Erling HaalandvilágbajnokságPuhl Sándor

Az olaszok agyonverését csak egymillióan nézték a tévében, mi lesz így a labdarúgó-világbajnokságon?

Már most fáj a feje a norvég közmédiának a 2026-os labdarúgó-világbajnokság közvetítése miatt. Ami egyrészről érthető, másrészről viszont nagyon nem. Norvégia 28 év szünet után lesz ott a labdarúgó-világbajnokságon, náluk játszik a világ egyik legjobb csatára, Erling Haaland.

Lantos Gábor
2025. 11. 22. 10:44
Norvégia
Le tudnak-e ültetni 2,2 millió nézőt a tévék elé Haalandék Norvégiában? Fotó: LUCA ROSSINI Forrás: NurPhoto
Norvégia teljes lakossága 5,3 millió fő. Mit gondolnak, ebből hányan ültek le a tévé elé és nézték meg, ahogyan az Erling Haaland vezette válogatott idegenben 4-1-re verte meg Olaszországot a vb-selejtezők utolsó fordulójában? 1,1 millióan, azaz csak minden ötödik norvégot érdekelte a nem mindennapi győzelem. Hol van ez attól, ami 1994-ben történt? Norvégia akkor is kijutott a világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban rendeztek meg. Ott a norvégok Mexikó ellen játszották az első meccsüket, amelyet Rekdal góljának és Puhl Sándor zseniális bírói döntésének (a magyar játékvezető mesterien alkalmazta a gól előtt az előnyszabályt) köszönhetően 1-0-ra megnyertek Washingtonban. Ezt a mérkőzést akkor 2,2 millióan nézték meg a norvég tévében, ami minden idők legnézettebb norvég sporteseménye, amit az országban tévén közvetítettek és néztek. Most ezt a számot kellene felülmúlni, de ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a nagy olaszverést is alig több, mint egymillióan követték a tévében.

Norvégia
Kjetil Rekdal, Norvégia győztes góljának szerzője az 1994-es vb-n a Mexikó elleni mérkőzésen
(Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Norvégia számol és aggódik

Nem véletlen, hogy már a december 5-i sorsolás előtt aggodalmasan nyilatkoznak az NRK munkatársai. Azt mondják, meg kellene dönteni az 1994-es nézettséget, azaz legalább 2,2 millió embert kellene jövő nyáron a tévék elé ültetni. Ez azonban cseppet sem lesz egyszerű. Nézzünk erre néhány kézenfekvő okot:

  • a világbajnokság idején Norvégiában az emberek nagy része nem néz tévét. Mindez nem új felfedezés, évtizedes tapasztalat. A nyár beköszöntése egyet jelent azzal, hogy az ország egy részén éjjel-nappal világos van (az északi sarkkörön túl), máshol is sokáig van világos. A norvég emberek ilyenkor sokkal inkább a szabadba mennek, kirándulnak, elutaznak. Nem néznek tévét.
  • a 48 csapatos felduzzasztott mezőnyű világbajnokságon a csoportmérkőzések még a korábbinál is érdektelenebbek lesznek. 28 év szünet ide vagy oda, egy Haiti vagy Jordánia elleni összecsapás kevéssé mozgatja meg a nézőket. Azonban a norvégok a 3. kalapban szerepelnek, így akár a csoportmeccseken is kaphatnak két nagyon erős ellenfelet. Biztosak lehetünk abban, hogy a norvég tévések ennek drukkolnak.
  • a norvég emberek digitális tudása, az ország digitalizációja nagyon magas fokú. Emiatt egyre többen pártolnak el a tévétől és különféle streaming platformokon követik a meccseket. Nem beszélve azokról, akik a nyári időszakban külföldre mennek. Egy Spanyolországban nyaraló norvég nem is tudná az NRK közvetítéseit nézni, ez is csökkenti a hazai nézőszámot.

Irdatlan drága lesz ez a labdarúgó-világbajnokság

Az aggodalmak azért jogosak, mert a 2026-os labdarúgó-világbajnokság élő televíziós közvetítése irdatlan összegbe kerül a norvégoknak is. Gondolhatnánk, a világ egyik leggazdagabb országában ez nem lehet probléma. 

Csakhogy az esztelen költekezés arrafelé ismeretlen fogalom. 

A jogdíjak és a kommentátorállások kifizetése a költségek egy részét adják csak. Amennyiben a norvég tévések úgy döntenek, hogy nagyobb kommentátori és szakértői csapatot utaztatnak Amerikába, a büdzsé könnyen elszállhat.

Norway players pose for a team photo during the FIFA 2026 World Cup Qualifying Round Matchday 10 between Italy and Norway at San Siro Stadium in Milan, Italy, on November 16, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto) (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto via AFP)
A norvég labdarúgó-válogatott veretlenül jutott ki a 2026-os világbajnokságra
(Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto)

Éppen ezért az országban úgy döntöttek, hogy az állami tévé megosztja a közvetítést a TV2 norvég kereskedelmi tévével. Ez azt is jelenti, hogy a költségeket is diverzifikálják. (Magyarországon egyelőre nincs arról hír, hogy ez megtörténne, az egyedüli jogtulajdonos az MTVA, azaz a közmédia.)

A megosztás miatt Norvégiában is megindult a verseny, hogy kik lesznek a meccsek kommentátorai. Az NRK sportrovatvezetője, Espen Olsen Langfeldt nem hozott döntést. Azt mondja, meg kell várni a december 5-i sorsolást, s csak utána lehet ezt a kérdést eldönteni. Azt is elmondta, hogy a norvég embereket nagyon érdekli, kik lesznek a kommentátorok és a szakértők.

„1994-ben, amikor a Mexikó elleni 2,1 milliós, eddigi örök nézettségi rekordot elértük, még nem volt internet, mindenki a tévé előtt ült. 

Négy évvel később, az 1998-as franciaországi vb-n a brazilokat is legyőztük, de azt a meccset már nem nézték annyian, mint a négy évvel korábbi, Mexikó elleni összecsapást.

Ne feledjük, hogy a 94-es volt az első futball-vb, amit a tévében is lehetett nézni és amelyen Norvégia szerepelt. (Norvégia kijutott az 1938-as világbajnokságra is, de akkor még nem volt tévéközvetítés.) 1998-ra elmúlt az újdonság varázsa.”

Ma már nem a tévé az első számú hírforrás

Lasse Gimnes média-tanácsadó és tévéjogi-szakértő úgy véli, hogy a jövő nyári világbajnokság egyértelmű változást hoz majd a norvégok tévézési szokásaiban. „Kulcsfontosságú lesz, hogy a közép-európai idő szerint mikor lesznek a norvég csapat meccsei” – mondta. „Amennyiben normális időpontban, azaz nem éjszaka, akkor megdőlhet a 2,1 milliós nézettségi rekord, bár ezt nagyon nehéz lesz elérni. 

Mindenki azt gondolta, hogy már az olaszok elleni utolsó vb-selejtező óriási nézettséget hoz, ehhez képest az 1,1 milliós szám nagy csalódás a tévének. 

Mert abban biztos vagyok, hogy nagyon sokan más platformon követték az eseményeket.”

(L-R) A Cristiano Ronaldo match-worn 2019-2020 Juventus jersey (estimate: USD $3,000-$5,000), a Lionel Messi match-issued 2010 World Cup Qualifiers Argentina team uniform and an Erling Haaland match-worn 2021-2022 Championship League Borussia Dortmund jersey (estimate: USD $2,000-$3,000) are displayed at the media preview for of Julien's "Sports Legends" auction, June 19, 2023 in Beverly Hills, California. The two-day event, featuring almost 900 sports memorabilia and collectibles from global sports icons, is heading to the auction block on June 24 and 25, 2023 live in Beverly Hills and online. (Photo by Robyn Beck / AFP)
Ikonikus mezek, de összejön-e a 2026-os vb-n valamelyik nagy találkozás?
(Fotó: ROBYN BECK / AFP)

Abban mindenki egyetért, ha Norvégia továbbjutna a csoportból, ugrásszerűen nőne a nézőszám. Egyes, a földtől teljesen elrugaszkodott vélemények szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Erling Haaland a vb-döntőig viszi el Norvégiát. Ez azonban ma sokkal inkább a mese, mint valóság.

A világbajnokság csoportmeccseinek sorsolását december 5-én rendezik meg New Yorkban.

 

