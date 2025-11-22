Elbocsátásokat tervez a Dacia, egy ideje már leépít

A hírek szerint 900 fővel csökkentené dolgozói számát az Automobile Dacia – írta a profit.ro. A francia Renault-csoport román leányvállalatánál nem kollektív elbocsátás terveznek. A cél, hogy a munkavállalók maguk mondjanak fel, erre különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.

A Dacia mglehetősen következetesen, évről évre csökkenti az alkalmazottak számát. 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a vállalatnál, tavaly már csak 11 ezeren.

A létszemleépítést a szakszervezet sem hagyta szó nélkül, fizetésemelést szeretne elérni, a hírek szerint a tárgyalások folyamatban vannak. Tavaly a dolgozók érdekvédelmi szervezete nettó 1000 lejes béremelést szeretett volna elérni, amiből bruttó 700 lej lett. A cégnél a nettó minimálbér 4200 lej, a nettó átlagfizetés pedig 8 ezer lej körül van.

A Dacia személygépkocsik, kedvező ár/érték arányuknak köszönhetően sikeresek a nemzetközi piacon, amiben nagy szerepe van annak, hogy Romániában, más országokhoz képest alacsonyak az autóipari bérek. Tavaly az egy járműre jutó bérköltség nem érte el a 300 eurót, ami kisebb a mexikói, a török és a kínai mutatónál.