Kubatov Gábor válaszolt Magyar Péternek a Fradi döntése után, és Európa-ligát akar nyerni

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Újabb négy évre megválasztották a Ferencváros elnökének Kubatov Gábort, ám a Tisza-kormány összeférhetetlenségi törvényjavaslata miatt továbbra is kérdéses, meddig maradhat a posztján. A klubvezető a kedden késő estig tartó tisztújító közgyűlés után sajtótájékoztatón beszélt hosszasan a kialakult helyzetről. Magyar Péter miniszterelnöknek is válaszolt, és elárulta, milyen jogi lépések jöhetnek szóba, ha elfogadják a Lex Kubatov néven elhíresült törvényt. Kubatov Gábor hangsúlyozta: addig szeretné vezetni a Fradit, ameddig a klub közössége bizalmat szavaz neki.

Szalay Attila
2026. 10. 28. 6:59
Kubatov Gábor megszólalt, miután újra a Fradi elnökének választották
Kubatov Gábor megszólalt, miután újra a Fradi elnökének választották Fotó: Mirkó István

Válasz Magyar Péternek: „A legfőbb hatalom nem az ő kezében van”

Az újraválasztás után Magyar Péter is reagált a történtekre. A miniszterelnök az Index egyik Facebook-bejegyzéséhez azt írta, hogy Kubatov legfeljebb néhány hétig maradhat a Ferencváros elnöke. A sajtótájékoztatón Kubatov kérdésre előbb jelezte, hogy nem szeretne személyes vitába bocsátkozni, majd felidézte korábbi kapcsolatukat.

Nekem Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt skyboxvendégem. Sokat néztünk együtt meccset. A miniszterelnök úr jogász, pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem az ő kezében. Majd eldönti az Országgyűlés, hogy mit akar velem, és hogy mit lehet tenni

– jelentette ki Kubatov, aki tehát továbbra is arra számít, hogy a parlamenti jogalkotás során módosulhat a tervezet, és nem tekinti eldöntöttnek a saját sportvezetői jövőjét.

– Én ilyen nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként. Nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött. Engem nem lehet megzsarolni, nem lehet félreállítani. Én rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig nekem bizalmat szavaznak az emberek – hangsúlyozta.

Az Alkotmánybíróságig is eljuthat a jogi csatározás

A Fradi elnöke szerint már most felmerült az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetősége, amennyiben az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadná el a törvényt. Az erre jogosult szereplők részéről – állítása szerint – már kapott is megkeresést.

Nagyon érdekes dolog, mert én már nem vagyok politikus. Én csodálkoznék, ha a köztársasági elnök aláírná ezt a törvényt a visszaható hatálya miatt. Különösképpen csodálkoznék, hogy olyan kiváló jogászok, akik az Alkotmánybíróságon dolgoznak, egy ilyen törvényt át tudnának engedni. Tehát meglátjuk. Idő kell, de hát időnk van.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem kíván konkrét jogi lépésekről dönteni, hiszen még az sem világos, milyen formában léphet hatályba a szabályozás.

– Jussunk el oda, hogy megvan a törvény, és aztán utána majd kitaláljuk, hogy mit kell csinálni. Most gondoljatok bele, hogyha magát a jelöltséget sem vállaltam volna el, amiért azt mondták, hogy én nem lehetek elnök. Mindig az adott törvényi helyzethez kell alkalmazkodni. Elfogadják a törvényt, akkor megnézzük, hogy milyen lépéseket kell tennünk.

Kubatov Gábor: „A legnehezebb dolog ezt a klubot gőg nélkül vezetni”

Szemmel láthatóan meghatódva beszélt arról is, mit jelent számára a Fradi elnöki tisztsége. Saját szerepét szolgálatként értelmezi, és azt mondta, a klub sikerei ellenére folyamatosan figyelnie kell arra, hogy ne váljon nagyképűvé.

– Nagyon magasztos dolog a Fradi elnökének lenni, bármilyen furcsa dolog ez. Most már lassan 16 év tapasztalatom van. A legnehezebb dolog ezt a klubot gőg nélkül vezetni, mert minden héten győzünk valahol. És nagyon nehéz elválasztani a magabiztosságot a nagyképűségtől. Ezzel a határral küzdök folyamatosan én is. Az én szerepem csak egy másodlagos dolog. Azért szoktam mondani, hogy én egy szolga vagyok itt. Egy szolga.

A klubhoz fűződő kapcsolatát a gyerekkoráig vezette vissza.

Pont most számolgattam, 55 éve járok meccsre. Nekem ez a véremben van, ismerem minden rezdülését. Egy ilyen klubnál érdemes elviselni ezeket a terheket. Ha könnyű lenne, akkor csinálná más is.

A Ferencváros elnöke szerint a klub szerepe túlmutat a sporteredményeken. Kiemelte az utánpótlás-nevelést és a szurkolói közösség szemléletformálását is, különösen a kirekesztés elleni fellépés területén.

Nehéz évek jöhetnek, de a Fradi elnöke Európa-ligát akar nyerni

A következő négy év terveiről szólva Kubatov elismerte, hogy a magyar sportfinanszírozás jelentős átalakulása komoly kihívás elé állítja a Ferencvárost is. A tao-rendszer kivezetése, az adózási változások és a támogatási környezet bizonytalanságai miatt szerinte új helyzetre kell felkészülniük.

– Nagyon nehéz a sportot kiismerni most. Mindig úgy vagyunk vele, hogy a legjobbra számítunk, de a legrosszabbra készülünk. Annyi minden megváltozott most a sport körül, hogy nem tudjuk pontosan, hogy a finanszírozása milyen lesz a magyar sportnak.

Beszélt arról is, hogy a klub költségvetését már 30 százalékkal csökkentették, és további racionalizálásra is szükség lehet.

A nehézségek ellenére azonban nem kíván lemondani a legmerészebb sportcélokról sem.

– Európa-ligát akarunk nyerni! Mindenki nevet rajtam, persze, jól van. A mi költségvetésünk most a 36 csapat közül az utolsó harmadban van, szinte az utolsók között. De meg akarjuk nyerni az Európa-ligát. Ha nem a mostani idényben, akkor majd utána. Én ezzel kelek, ezzel fekszem. Gondolkodom, hogy hogyan lehetne kevés pénzből egy rendkívül hatékony csapatot csinálni. Szóval van egy csomó szép tervünk is.

FradiFTCKubatov GáborFerencvárosi Torna ClubMagyar PéterSzóljon hozzá!

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