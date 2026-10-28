Kubatov Gábor válaszolt Magyar Péternek a Fradi döntése után, és Európa-ligát akar nyerni

Válasz Magyar Péternek: „A legfőbb hatalom nem az ő kezében van”

Az újraválasztás után Magyar Péter is reagált a történtekre. A miniszterelnök az Index egyik Facebook-bejegyzéséhez azt írta, hogy Kubatov legfeljebb néhány hétig maradhat a Ferencváros elnöke. A sajtótájékoztatón Kubatov kérdésre előbb jelezte, hogy nem szeretne személyes vitába bocsátkozni, majd felidézte korábbi kapcsolatukat.

Nekem Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt skyboxvendégem. Sokat néztünk együtt meccset. A miniszterelnök úr jogász, pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem az ő kezében. Majd eldönti az Országgyűlés, hogy mit akar velem, és hogy mit lehet tenni

– jelentette ki Kubatov, aki tehát továbbra is arra számít, hogy a parlamenti jogalkotás során módosulhat a tervezet, és nem tekinti eldöntöttnek a saját sportvezetői jövőjét.

– Én ilyen nyomás alatt dolgoztam a politikában is, meg előtte is vállalkozóként. Nem vagyok megijedve tőle. Nekem nincs vaj a fülem mögött. Engem nem lehet megzsarolni, nem lehet félreállítani. Én rendben vagyok lelkileg, és nyugodt is vagyok a végtelenségig. Én ezt a klubot szolgálni szeretném, és addig szolgálom, ameddig nekem bizalmat szavaznak az emberek – hangsúlyozta.

Az Alkotmánybíróságig is eljuthat a jogi csatározás

A Fradi elnöke szerint már most felmerült az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetősége, amennyiben az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadná el a törvényt. Az erre jogosult szereplők részéről – állítása szerint – már kapott is megkeresést.

Nagyon érdekes dolog, mert én már nem vagyok politikus. Én csodálkoznék, ha a köztársasági elnök aláírná ezt a törvényt a visszaható hatálya miatt. Különösképpen csodálkoznék, hogy olyan kiváló jogászok, akik az Alkotmánybíróságon dolgoznak, egy ilyen törvényt át tudnának engedni. Tehát meglátjuk. Idő kell, de hát időnk van.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem kíván konkrét jogi lépésekről dönteni, hiszen még az sem világos, milyen formában léphet hatályba a szabályozás.