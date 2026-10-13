Bujdosó Andrea ordibálva ment neki az ellenzéknek, büdösparasztozásba fulladt a vita

Szűcs Gábor a Tisza által beígért rendőri béremelését, a védett ár megígért fenntartását és az iskolakezdési támogatást is számonkérte, amelyre sok család és fiatal számított.

Ha a kormánypártiak ennyire felkészültek, miért maradtak el az ígéretek?

A fideszes politikus a vagyonokkal és a jachtokra fordított pénzekkel kapcsolatos vádak kapcsán megjegyezte, a parlamenti képviselők közül egyedül egy tiszás politikusnak van Bavaria vitorlása, a „Tiszás Krokodil Dundee”-nak nevezett képviselőnek pedig 81 ingatlanja van.

Lamperth Mónikának tetszett a Bujdosó-produkció

„Bujdosó Andrea frakcióvezető (Tisza) remek csaj” – írta bejegyzésében Lamperth Mónika a Facebookon. A volt szocialista miniszter szerint a tiszás politikus „keményen a Fidesz fejére olvasta”, hogy ki felelős a jelenlegi költségvetési helyzetért. Lamperth „farizeus” magatartásnak nevezte, hogy a fideszesek több pénzt követelnek különböző területekre. „Na, lett is ribillió” – kommentálta a vitát, majd hozzátette: „Érdemes nézni a Parlamentet, mindig örülök, hogy nem ezek a cinikus gazemberek kormányoznak már. Brávó Bujdosó Andrea!” – írta.