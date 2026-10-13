Rendkívüli

IMF-hitel: hatalmas lehet a feszültség a kormányban, kínos jelenet zajlott le a parlamentben

Rendkívüli

Bujdosó Andrea ordibálva ment neki az ellenzéknek, büdösparasztozásba fulladt a vita

Bujdosó Andrea ordibálva ment neki az ellenzéknek, büdösparasztozásba fulladt a vita

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Heves vádaskodásba kezdett Bujdosó Andrea az Országgyűlésben. A Tisza frakcióvezetője a fideszes képviselőket Orbán Viktort okolta az ország állapotáért. Apáti István számonkérte a hatalmi fölényből előadott kioktatást, Szűcs Gábor pedig a be nem váltott ígéreteket sorolta. Lamperth Mónika eközben „cinikus gazembereknek” nevezte a korábbi kormányzat tagjait. Egy tiszás képviselő büdös parasztnak nevezte az ellenzéki politikusokat.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 13. 15:55
Fotó: Hatlaczki Balázs

Szűcs Gábor a Tisza által beígért rendőri béremelését, a védett ár megígért fenntartását és az iskolakezdési támogatást is számonkérte, amelyre sok család és fiatal számított. 

Ha a kormánypártiak ennyire felkészültek, miért maradtak el az ígéretek?

A fideszes politikus a vagyonokkal és a jachtokra fordított pénzekkel kapcsolatos vádak kapcsán megjegyezte, a parlamenti képviselők közül egyedül egy tiszás politikusnak van Bavaria vitorlása, a „Tiszás Krokodil Dundee”-nak nevezett képviselőnek pedig 81 ingatlanja van.

Lamperth Mónikának tetszett a Bujdosó-produkció

„Bujdosó Andrea frakcióvezető (Tisza) remek csaj” – írta bejegyzésében Lamperth Mónika a Facebookon. A volt szocialista miniszter szerint a tiszás politikus „keményen a Fidesz fejére olvasta”, hogy ki felelős a jelenlegi költségvetési helyzetért. Lamperth „farizeus” magatartásnak nevezte, hogy a fideszesek több pénzt követelnek különböző területekre. „Na, lett is ribillió” – kommentálta a vitát, majd hozzátette: „Érdemes nézni a Parlamentet, mindig örülök, hogy nem ezek a cinikus gazemberek kormányoznak már. Brávó Bujdosó Andrea!” – írta.

 

bujdosó andreaszűcs gáborapáti istvánországgyűlésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvadászat

Bayer Zsolt: SENKI NE MERJE SZÉGYELLNI, HOGY VADÁSZIK! (1.)

Bayer Zsolt avatarja

Szubjektív válogatás lapunk publicistájától.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu