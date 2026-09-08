Cápák tűntek fel a sivatagban

A K-T kihalási eseményt egy nagy aszteroida becsapódása okozta Fotó: NASA

A kréta időszak derekára kialakult extrém magas globális tengerszint miatt kiterjedt sekély tengerek keletkeztek a ma már a tengerektől távoli és meglehetősen száraz területeken is, mint amilyenek például a mostani egyiptomi sivatagok.

Izgalmas meglepetés volt ennyi cápafajra bukkanni ilyen kis területen

A lelőhely, az Abu-Tartur-fennsík a Duwi-formáció mentén fekszik, ami egy késő kréta időszaki tengeri üledékes rétegsor. A korábbi kutatások már feltártak itt különféle ősmaradványokat, bennük halak, tengeri teknősök és más egyéb tengeri hüllők fosszíliáit, amelyek mind az itteni, egykori, és fajokban gazdag óceáni ökoszisztémára utalnak.

Egyiptom sivatagjait a múltban gazdag élővilágú trópusi tenger borította Fotó: Elter Tamás

Az ősmaradványokat bezáró kőzetek gazdagok foszforitban is, egy olyan üledékes kőzettípusban,

ami gyakran az epusztult tengeri állatok héjából és csontjaiból képződik.

„Már az expedíciónk előtt is végeztünk itt kutatásokat, és tudtuk, hogy a foszfátlerakódásokban gazdag területeken gerinces tengeri élőlények fosszíliái lehetnek” – mondja Tarek Yassin, a tanulmány első szerzője hozzátéve, hogy a cápafosszíliák megtalálása mégis „izgalmas meglepetés” volt.

Egy kréta időszaki heringcápa, a Squalicorax rekonstrukciója. A sivatgból e nemzetség fogai is előkerültek Fotó: Dmitry Bogdanov/Wikimedia Commons

Yassin és kollégái még korábban két makrélacápafaj megkövesedett fogaira bukkantak itt, de a 2020 és 2022 közötti további expedícióik során további 14 fosszilis cápafogat tártak fel a rétegsorból, amelyek legalább öt különböző cápafajhoz tartoznak.

Egy mai recens makréla vagy heringcápa-féle, a nagy fehér Fotó: Elter Tamás

A modern cápák (Neoselachii) első képviselői a mezozoikum, vagyis a földtörténeti középidő ősi tengereiben alakultak ki. Ezek közül a legősibb csoportot a makréla, vagy heringcápa-alakúak rendjébe (Lamniformes) tartozó taxonok alkotják, amelyek közül számos faj, így például a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias), a röviduszonyú makócápa (Isurus oxyrinchus) vagy a csoport névadója, a heringcápa (Lamna nasus) recens fajok, és világszerte előfordulnak a jelenkor tengereiben. A legelső makréla- vagy heringcápák 160 millió éve, a késői jura időszakban jelentek meg az akkori világtengerben.

E fajok egyikét, a Scapanorhynchus raphiodont, a mai és mélytengeri életmódot folytató és horrorisztikus kinézetű koboldcápák (Mitsukurina owstoni) ősi rokonát, korábban még soha sem azonosították az afrikai kontinensen.