Megalodon: ez volt minden idők leghatalmasabb cápakolosszusa

Korábbi megalodon méret ábrázolások Fotó: Oliver E. Demuth / Wikimedia Commons

Egy 2024-ben publikált tanulmány szerint a megalodon nagyobb példányainak testhossza a 20 métert is meghaladhatta. A tanulmányt jegyző tudósok szerint szakítani kell azzal a képpel, ami a megalodont egy „felpumpált” nagy fehér cápaként ábrázolja.

A kutatócsoport a fosszilis megalodon csigolyák vizsgálatából arra a következtetésre jutott, hogy a megalodon jóval megnyúltabb, kacsúbb testformával rendelkezhetett a jelenlegi elképzelésekkel szemben, ami ezt az őscápát ugyanolyan robusztus testfelépítésű ragadozóként ábrázolja, mint amilyen a nagy fehér cápa.

A korábbi elképzelések szerint a megalodon úgy nézett ki, mint egy óriásira nőtt nagy fehér cápa Fotó: Ancient Sharks

A kutatók ezt a következtetésüket csigolyák anatómiai vizsgálatából, a gerincoszlop erősségéből vezették le, ami azt mutatja, hogy a megalodon nem csak hogy sokkal karcsúbb,

de jelentősen gyorsabb ragadozó lehetett annál, mint amit a régebbi rekonstrukciók mutatnak.

A tudósok szerint a megalodon nem lesből támadó, hanem a zsákmányát – amit elsősorban ősi cetek alkottak – kitartóan üldöző és jól úszó cápa lehetett, hasonlóan a recens nyílt vízi cápákhoz.

A halála előtt még felfalt egy másik óriást

Mindezt figyelembe véve a kutatócsoport megerősítette, hogy a dániai Gram agyagbányájából feltárt csigolya tulajdonosa 24,3 méter hosszú lehetett. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezek a konklúziók mind csak becsléseken alapulnak. Eddig még soha sem találtak teljes megalodon vázat, és anélkül az ősi ragadozó valódi testarányai sem ismerhetők meg teljes bizonyossággal.

A 24,3 méter hosszú megalodon és az ember hosszát összehasonlító ábra. Az új kutatások szerint jóval karcsúbb lehetett, mint ahogy eddig elképzelték Fotó: Kenshu Shmida / DePaul University

A csigolya méretének validálása mellett a csapat röntgenfelvételek segítségével elemezte a porc növekedési sávjait, ami lehetővé tette számukra, hogy becslést készítsenek arról is, hogy hány éves lehetett a vizsgált megalodon.

A kapott eredmény szerint körülbelül 64 éves volt a hatalmas ragadozó amikor elpusztult, és ha tovább élt volna, megérhette volna a 96 éves kort is, potenciálisan még nagyobbra növekedve.

Fosszilis megalodon fog a ragadozó felső állkapcsából Fotó: Wikimedia Commons