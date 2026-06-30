Megalodon: ez volt minden idők leghatalmasabb cápakolosszusa

A jelenkor legnagyobb húsevő cápája, a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) legméretesebb egyedeinek teljes testhossza 6,2 – 6,5 méter. A világrekordernek kikiáltott és 1987 áprilisában a Földközi-tengerből Málta mellett kifogott példánynak a 7 méter 13 centiméter teljes testhosszra megadott és nem hitelesített mérési adatát a tengerbiológusok többsége nem fogadja el és az egykori fényképfelvételek alapján legfeljebb „csak” maximum 6,5 méterre teszi a máltai leviatán hosszát.
„A csigolyák újrafelfedezése igazi öröm volt, mivel empirikusan megerősítik a szakirodalomban közölt 23 cm-es maximális csigolyaátmérőt” – mondja Kenshu Shimada, a chicagói DePaul Egyetem munkatársa, akit az Ifl Science tudományos hírportál idéz. „Ez a példány nemcsak a ma ismert legnagyobb cápacsigolyát képviseli, hanem a tudomásunk szerint valaha feljegyzett legnagyobb halcsigolyát is” – fűzi hozzá a szaktudós.
Szakítani kell azzal a képpel, hogy a megalodon olyan lehetett, mint egy óriási nagy fehér
Annak ellenére, hogy a megalodon félelmetes szuper-ragadozóként ismert, a paleontológusok és a cápakutatók meglepően bizonytalanok abban, hogy ténylegesen mekkorára nőhetett meg az élővilág történetének legnagyobb húsevő cápája.
Az óriásfogú cápa a heringcápa-alakúak rendjébe (Lamniformes) tartozó kihalt lamnid cápafaj. A rendszertani besorolása ma sem egyértelmű a paleontológusok, illetve a cápakutatók között. Az 1980-as évekig egységesen a Carcharodon nemzetségbe sorolták, ugyanabba a genusba, amelybe a recens nagy fehér cápa is tartozik. 1987-ben Henri Capetta a megalodon és a nagy fehér fogszerkezetében mutatkozó eltérések miatt egy általa felállított új nemzetségbe, a Carcharocles genusba sorolását javasolta a fajnak. Legutóbb a kutatók egy jelentős csoportja arra jutott, hogy a megalodon az óriásfogú cápák közös ősének tekinthető és még az eocén korban, nagyjából 45-50 millió éve kihalt Otodus obliquus leszármazási vonala miatt az Otodus nemzetségbe, és a kihalt Otodiae családba tartozik. A másik csoport szerint a megalodon a recens heringcápa-félék családjába (Lamnidae) sorolandó, ahová a névadó heringcápa, (Lamna nasus) a nagy fehér, vagy például a rövid uszonyú makócápa (Isurus oxyrhincus) is tartozik.
Ennek részben az az oka, mert hogy a cápák váza porcból áll – ugyanabból a rugalmas kötőszövetanyagból amely az orrot és a fület is felépíti – , ami viszont nem fosszilizálódik olyan könnyen, mint a csont. Éppen ezért a fosszilis cápacsigolyák a kivételesen ritka őslénytani leletek közé tartoznak.
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