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Koboldcápa: először sikerült filmre venni a horrorfilmeket idéző mélytengeri szörnyet

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A nagy mélységek jelentős részt még felfedezetlen világa számos bizarr élőlény birodalma. E mélytengeri lények sorából a csak 1898-ban felfedezett koboldcápa mind a testméretével, mind pedig az Alien-filmeket idéző megjelenésével is kitűnik. A koboldcápa bő egy évszázada történt felfedezése óta a faj csak alig néhány eleven egyedét sikerült megfigyelnie a tengerbiológusoknak. Ezért számít szenzációnak a nyugat-ausztráliai Minderoo Egyetem tengerkutatói által a csendes-óceán Jarvis-sziget és a Tonga-árok közében kétezer méteres mélységben filmre vett két eleven példány.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 06. 17. 18:38
A koboldcápa igen bizarr fejformával rendelkezik Fotó: Smithsonian Magazine
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A Tonga-árok térképe  Fotó: Wikimedia Commons

A Tonga-árok a Csendes-óceán alábukási zónájában, az úgynevezett Kremadec – Tonga szubdukciós zónában fekvő mélytengeri árok, amelynek legmélyebb pontja, a Horizont-szakadék 10 882 méter mély. Az árok annak az aktív zónának a része, ahol a bezáródási fázisában álló Csendes-óceán pacifikus kőzetlemeze a Tonga-, és az indoausztrál lemez alá bukik.

A tengerbiológusok azt feltételezik, hogy a koboldcápa úgynevezett kozmopolita faj, amely a világóceán bármely területén előfordulhat. 

Az elmúlt több mint százhúsz évben számos területen fogtak már ki egy-egy példányt, de az egyedek száma nagyon ritka. 

Eddig csak az Atlanti- és az Indiai-óceán szűk régióiban, valamint a Csendes-óceánon az Egyesült Államok nyugati részén, Ausztráliában, Japánban és Tajvanon észleltek koboldcápákat, de itt is csak kis területeken, foltokban bukkantak rájuk.

Rendkívül ritkák a koboldcápákról készített vízalatti felvételek   Fotó: Ocean Conservancy

 „ A koboldcápa emblematikus mélytengeri faj, és soha sem gondoltam volna, hogy valaha is látunk egyet élőben” – mondja Alan Jamieson, a tanulmány társszerzője és a Nyugat-Ausztráliai Minderoo Egyetem Mélytengeri Kutatóközpontjának az igazgatója, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

A koboldcápa kifejlett egyedeinek teljes testhossza 3-4 méter közötti. Más cápafajokhoz hasonlóan a koboldcápa is húsevő ragadozó, zsákmányállatai között elsősorban halak és mélytengeri fejlábúak szerepelnek. Rendszertani értelemben legközelebbi rokona a reá cseppet sem hasonlító homoki tigriscápa (Carcharias taurus). Mélytengeri életmódja miatt szinte esélytelen, hogy fürdőzők vagy búvárok találkozzanak vele, így az emberre nem jelent semmilyen potenciális veszélyt.

Jamieson szerint nemcsak az volt lenyűgöző, hogy először sikerült felvételeket készíteni koboldcápákról a természetes élőhelyükön, de a Tonga-árokban élő példányt körülbelül 1997 méteren úszva találták meg, 700 méterrel mélyebben, mint korábban bármely más koboldcápát.

Még rengeteg felfedezni valót rejt a mélytengeri birodalom

„Az expedíció során több mint 50 napon át folyamatosan filmeztünk 800 és 10 800 méteres mélységek között, és ez a megfigyelés valamivel több mint 20 másodpercig tartott, ami újfent azt bizonyítja, hogy mennyire nehéz megtalálni ezt a fajt, és milyen különleges, hogy két megfigyelés is történt ugyanabban a terepi kutatásban ” - mondja a Nyugat-Ausztráliai Minderoo Egyetem Mélytengeri Kutatóközpontjának az igazgatója. 

A sötét, vagy abisszális-zónában észlelt faj fotója  Fotó: Minderoo-University of Western Australia Deep-Sea Research Center and Inkfish

A kutatók a Tonga-árokban 2024 augusztusában figyelték meg az egyik koboldcápát, míg a Jarvis-sziget térségében történt észlelés 2019 júliusára datálható. 

A Tonga-árokban filmre vett cápa valószínűleg egy nőstény egyed volt, amely az árok északi lejtőjén úszott- írja a tudóscsoport a megfigyeléseket feldolgozó tanulmányában. A Jarvis-szigetnél megfigyelt cápa egy több mint 3,4 méter hosszú és valószínűleg 50 évesnél idősebb hím példány volt. 

Ijesztő kinézete ellenére sem jelent veszélyt az emberre  Fotó: Wikimedia Commons

A Journal of Fish Biology című szakfolyóiratban idén május 19-én publikált tanulmányban írtak szerint ezt a példányt 1237 méter mélyen sikerült azonosítania a kutatóknak.

A koboldcápára vonatkozó nem túl bőséges megfigyelési adatok alapján a faj legtipikusabb élőhelye a 200 méteres vízmélységtől az 1000 méteres vízmélységig terjedő szürkületi -, vagy bathyális-zóna. Ugyanakkor néhány megfigyelés, így a mostani tanulmányban közöltek azt valószínűsítik, hogy a koboldcápák az 1000 méteres mélységtől az óceáni árkok fenekéig terjedő sötét, vagy abisszális-zóna 2000 -3000 méteres mélységeiben is előfordulhatnak.

„Az ehhez hasonló új felfedezések azt mutatják, hogy még mindig rengeteg felfedezni való van a mélytengeri környezetben” – mondja a tanulmány első szerzője, Aaron Judah, a manoai Hawaii Egyetem biológiai oceanográfiai doktorandusz hallgatója.

Alig ismerjük még a mélytengeri régiót   Fotó:  HO/Nekton / NEKTON

 „Tekintettel a koboldcápa újonnan kibővített földrajzi elterjedésére, ez a faj felvehető a nemzet biodiverzitási listákra is” -fűzi hozzá a tanulmány vezető szerzője.

A Journal of Fish Biology szaklapban 2026. május 19-én megjelent tanulmány itt olvasható el, angol nyelven.

A koboldcápa:

  • az egyik legritkábban megpillantható cápafaj,
  • amely mélytengeri lény és jellemzően a szürkületi zóna lakója,
  • és amiről első alkalommal publikáltak olyan mozgóképeket, amelyeket az óceáni sötét zónában vettek fel.


 

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