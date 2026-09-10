A tragikus sorsú császárné magyarul mondta el élete utolsó szavait

Rudolf főherceg, trónörökös Fotó: Wikimedia Commons

A negyedik, és kétségtelenül a legmegrendítőbb tragédia 1898. szeptember 10-én érte az ekkor már idős, a 68-ik életévét betöltött Ferenc Józsefet; ezen a napon szeretett feleségét Svájcban halálosan megsebesítette egy olasz anarchista, Luigi Lucheni. A sors azonban valóban nem kímélte meg semmitől az agg uralkodót, akinek két évvel a halála előtt még meg kellett érnie az unokaöccse és a Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd halálát is.

Az akaratos anyós Sisi nővérét szánta Ferenc József feleségének

Az 1848 decemberében Zsófia Friderika főhercegné és Klemens Lothar von Metternich herceg szervezte palotaforradalom lemondásra kényszerítette V. Ferdinánd császárt. A lemondatott Ferdinánd helyére Zsófia a tulajdon férjét, Ferenc Károlyt -akit Ferdinándhoz hasonlóan „gyengeelméjűnek” titulált-, a trónöröklési sorban erőszakkal hátrébb szorítva a fiát, a 18 éves Ferenc József főherceget ültette a császári trónra.

Az akaratos Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő, Ferenc József édesanyja Fotó: Wikimedia Commons

A rendkívül akaratos és a fia felett zsarnokoskodó Zsófia saját maga akarta elintézni az ifjú Ferenc József párválasztását is. Zsófia Wittelsbach Ilona bajor királyi hercegnőt, Sisi nővérét szemelte ki a leendő menyének. Anyja nyomására Ferenc József 1853 augusztusában Bad Ischlben fogadta is a Wittelsbach család háztűznézőbe érkezett hölgytagjait élükön a kiszemelt arával, Ilona hercegnővel, hogy megtegyék a következő lépést, az eljegyzés előkészítését. Ilona húgának, Erzsébetnek ebben nem szántak semmiféle szerepet, ő mint csak kísérő családtag érkezett Bad Ischlbe.

Az ifjú Ferenc József portréja Fotó: Wikimedia Commons

Ferenc Józsefet azonban már az első müncheni látogatása során valósággal megbabonázta az ifjú Sisi lenyűgöző szépsége és intellektusa, és a két fiatal közötti szimpátia a Bad Ischl-i vizit idején lángoló szerelemmé fejlődött. Ferenc József így végül nem a hoppon maradt Ilonát, hanem a húgát, Wittelsbach Erzsébet bajor királyi hercegnőt vezette oltár elé 1854. április 14-én, alig pár hónapos ismeretség után az Ágoston-rendiek bécsi templomában.