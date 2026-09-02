Bóka János: Hosszú lista van az ígéretekről, amiket Magyar Péter nem tartott be
A Tisza-kormány eddigi teljesítményéről és a Fidesz jövőjéről is beszélt Bóka János a Civil Podcast legújabb adásában. Az ellenzéki frakcióvezető szerint Magyar Péterék továbbra is kampányüzemmódban vannak és kommunikációs tevékenység folyik kormányzás helyett. A Fidesz feladatát abban látja, hogy a párt 2030-ra újra vonzó és kormányképes politikai ajánlatot építsen fel.
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