Ára lesz a megszorításnak: a Tisza-kormány és a be nem tartott ígéretek költségvetése

Költségvetés: elszáll az államadósság

A Magyar Nemzet megírta, hogy a most benyújtott törvényjavaslat értelmében a kormány erre az évre

2 százalékos GDP-növekedéssel,

GDP-arányosan 7,5 százalékos hiánnyal,

a GDP-arányosan 77,5 százalékos államadóssággal,

és 1,6 százalék körüli éves inflációval számol.

A dokumentumban szerepel a már korábban említett 500 milliárd forintból létrehozandó Havária Alap is. A hiányt illetően érdemes felidézni, hogy a módosított, 7,5 százalékos GDP-arányos hiány nagyobb, mint amit különféle szakmai elemzések előrevetítettek. A Magyar Nemzeti Bank a júniusi inflációs jelentésében ugyanis a GDP 6,5 százalékának megfelelő hiányt prognosztizált, az Európai Bizottság június elején pedig 6,2 százalékost. Felidézhetők a kormány által korábban közölt számok is: az új kabinet az átadáskor 6,8 százalékos hiányt emlegetett, az átvilágítás utáni előjelzésként pedig 7,2 százalékot mondott be. A kormányzati kommunikációban előkerült 8,3 százalék is, arra az esetre, ha nem lett volna kormányváltás.

Érdemes külön kitérni az államadósságra is. A benyújtott javaslat szerint ugyanis a tavaly év végi 74,6 százalékról idén 77,5 százalékra nőhet a mutató a GDP arányában.



