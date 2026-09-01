A kormány Otthon starttal kapcsolatos döntése miatt többen kerülhetnek nehéz helyzetbe

Ez mostanra teljesen megfordult. A 2025 szeptemberétől 2026 júniusáig szerződött 2487 milliárd forintnyi lakáshitel 78 százaléka, mintegy 1944 milliárd forint valamilyen támogatott konstrukció volt. Az Otthon start önmagában ennek meghatározó részét adta.

A lakáshitelek súlya az új lakossági hitelezésen belül is látványosan nőtt: 2026 első felében már az új folyósítások 61,4 százaléka lakáshitel volt, szemben az egy évvel korábbi 49 százalékkal.

Többen vállalják be a magas hitelt

A program másik fontos hatása, hogy az alacsony, akár 10 százalékos önerő mellett elérhető finanszírozás miatt nőtt a magas hitel/fedezet arányú ügyletek száma.

A jegybank adatai szerint 2025 áprilisa és 2026 márciusa között 17,5 százalékkal emelkedett a 70 százalékot meghaladó LTV-vel (hitelfedezeti mutatóval) folyósított lakáshitelek aránya. 2026 márciusában már a szerződések 45,5 százaléka tartozott ebbe a kategóriába.

A 80 százalék feletti hitel/fedezet arányú ügyletek részesedése a program indulása előtt még 3–4 százalék körül alakult, 2025 októberétől azonban 18–20 százalékra emelkedett.

Különösen a fiataloknál gyakori a magas hitelarány: a 18–30 év közöttiek által felvett lakáshitelek 68 százalékánál haladta meg a hitel/fedezet arány a 70 százalékot a program indulása óta.

A lakásárakra is hatott a program

A hitelezési boom közben a lakásárak is jelentősen emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal lakáspiaci árindexe szerint 2025-ben a tiszta áremelkedés 20,2 százalékos volt 2024-hez képest. Az év második felében, vagyis éppen az Otthon start bejelentését és indulását követően, különösen erőteljes volt az éves áremelkedés.

Bár 2026 első negyedévében már lassult az árdinamika, a program alapvető piaci hatása egyértelmű: miközben a támogatott hitel olcsóbbá és szélesebb körben elérhetővé tette a finanszírozást, a kínálat nem tudott ugyanilyen gyorsan alkalmazkodni a kereslethez. Ennek egy része így a lakásárakban csapódott le.