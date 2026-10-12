Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
Magyar Péter szereptévesztésben: a kormányváltás egykori támogatója tette helyre
Magyar Péter ismét politikai összeesküvést emleget az ötkertbeli incidens kapcsán, és a korábbi főügyésztől követel magyarázatot. Fürcht Pál ügyvédje, Horváth Lóránt ugyanakkor jelezte: védence bármely illetékes hatóság előtt kész részletes nyilatkozatot tenni. Különösen figyelemre méltó, hogy a jogász személyében Magyar Péter olyan emberrel került szembe, aki korábban maga is elkötelezett támogatója volt a kormányváltásnak.
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