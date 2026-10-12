Újabb halálos támadás Rijád repülőterén, a szombati húszi akció után

Donald Trump amerikai elnök szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok fontolgatja a csatlakozást a húszik elleni szaúdi légicsapásokhoz a konfliktusban, amely az Egyesült Államok és Izrael között februárban indított, Iránnal vívott szélesebb körű háború következménye.

Egy Telegram-bejegyzésben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy közölte szaúdi kollégájával, hogy Teherán kész segíteni a Szaúd-Arábia és Jemen közötti párbeszéd elősegítésében.

Borítókép: A rijádi reptér (Fotó: AFP)