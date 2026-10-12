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Botrány a kormányülésen: Ruff Bálint kiakadt a kiszivárgott IMF-es hitelügy miatt

Botrány a kormányülésen: Ruff Bálint kiakadt a kiszivárgott IMF-es hitelügy miatt

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Lapunk értesülései szerint komoly feszültséget okozott a kormányon belül az erdőbényei kormányülés napirendjéről kiszivárgott információk ügye. Úgy tudjuk, a múlt heti – azaz a kihelyezett tanácskozást követő – kormányülésen többek között Ruff Bálint nehezményezte, hogy a folyamatos szivárogtatás mellett nem lehet kormányozni. Az ügy előzménye, hogy a Magyar Nemzet korábban arról írt: az uniós források előfinanszírozása miatt egy esetleges hitelfelvétel is szóba kerülhetett Erdőbényén. A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium egyébként azóta sem válaszolt az e témában feltett kérdéseinkre.

Gábor Márton
2026. 10. 12. 16:31

Választást kell nyerni, utána mindent lehet 

Mint ismert, tavaly nyáron Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere egy fórumon a gazdaság és adópolitikai kérdésekre válaszolva azt mondta, 

választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Mint ismert, a Tisza Párt, a választási kampányban több mint ezer ígéretet tett, amelyek közül többet is úgy hirdetett meg, hogy azonnal bevezeti, ha hatalomra kerül. Csaknem fél évvel az új kormány megalakulása után azonban a legfontosabb gazdasági vállalások, például a családi pótlék megduplázása vagy az átfogó élelmiszeráfa-csökkentés ügyében nincs részletes menetrend vagy nyilvános jogszabály-előkészítő munka. Mindezek miatt könnyen meglehet, hogy Magyar Péter azt az utat járja, amit Medgyessy Péter taposott ki.

Borítókép: Ruff Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Máté Krisztián)

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