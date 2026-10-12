Botrány a kormányülésen: Ruff Bálint kiakadt a kiszivárgott IMF-es hitelügy miatt

Választást kell nyerni, utána mindent lehet

Mint ismert, tavaly nyáron Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere egy fórumon a gazdaság és adópolitikai kérdésekre válaszolva azt mondta,

választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Mint ismert, a Tisza Párt, a választási kampányban több mint ezer ígéretet tett, amelyek közül többet is úgy hirdetett meg, hogy azonnal bevezeti, ha hatalomra kerül. Csaknem fél évvel az új kormány megalakulása után azonban a legfontosabb gazdasági vállalások, például a családi pótlék megduplázása vagy az átfogó élelmiszeráfa-csökkentés ügyében nincs részletes menetrend vagy nyilvános jogszabály-előkészítő munka. Mindezek miatt könnyen meglehet, hogy Magyar Péter azt az utat járja, amit Medgyessy Péter taposott ki.