Hallgat az IMF-es hitelfelvételről Kármán András pénzügyminisztériuma

Egyetlen kérdésre sem érkezett érdemi válasz

A Pénzügyminisztérium azonban a Magyar Nemzet megkeresésére nem adott választ. Így továbbra sem tudni, hogy történt-e az erdőbényei kormányülésen érdemi egyeztetés egy esetleges hitelfelvételről, és azt sem, hogy a kormány milyen finanszírozási lehetőségeket vizsgál az uniós források előfinanszírozására.

Ugyancsak tisztázatlan maradt, hogy milyen fórumokon történt kapcsolatfelvétel, tárgyalás az IMF-fel.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert az állam finanszírozási helyzete és az uniós források előfinanszírozása az elmúlt időszakban már konkrétan is megjelent a költségvetési és államadósság-finanszírozási döntésekben. A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy az Államadósság Kezelő Központ módosította a 2026-os finanszírozási tervét. A változás az állami nettó kibocsátási igény jelentős emelkedésével járt együtt, miközben az uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozása is komoly forrásigényt jelent.

Továbbra is sok a nyitott kérdés

A kormányülés után így több, a költségvetés és az állam finanszírozása szempontjából lényeges kérdés is tisztázatlan maradt. Nem tudni, hogy a kormány vizsgál-e konkrét hitelfelvételi konstrukciót, mekkora összegű külső forrással számolhat, és van-e olyan finanszírozási megállapodás, amelynek feltételei között strukturális vagy költségvetési intézkedések is szerepelhetnek.

A Pénzügyminisztérium hallgatása mindenesetre nem oszlatta el azokat a kérdéseket, amelyek az erdőbényei kormányüléssel kapcsolatban felmerültek. A Magyar Nemzet természetesen továbbra is várja a Pénzügyminisztérium válaszát, és amennyiben a tárca később érdemben reagál a feltett kérdésekre, arról beszámolunk.