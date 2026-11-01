„Hogy lehet ennyire pofátlanul hazudni?” – abszurd jelenetet rendezett élő adásban Donald Tusk embere az Alkotmánybíróságon történtekről + videó
A lengyel kormánykoalíció kétségbeesett magyarázkodásba kezdett, és megpróbálja teljesen átírani a varsói Alkotmánybíróság épületénél történt skandalumot. Donald Tusk baloldali szövetségesei a televíziós stúdiókban próbálják bemagyarázni a választóknak, hogy valójában senki sem akadályozta Karol Nawrocki államfő belépését, sőt magát a köztársasági elnököt állítják be erőszakos agresszornak.
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