Gyáva trükk Varsóban: Tuskék a hátsó udvaron át akarták csőbe húzni a rendőrsorfalon magát átverekedő lengyel elnököt + videó

Karol Nawrocki államfő a hírre azonnal megszakította afrikai diplomáciai útját, hazasietett, és a varsói helyszínen a rendőrsorfalon fizikailag átverekedve magát jutott be az épületbe, ahol személyesen vonta kérdőre a jogszerűtlenül eljáró tisztségviselőket.

A háttérben valójában mélyebb, gazdasági és szuverenitási harc húzódik. A jobboldal szerint a Tusk-kormány legfőbb célja Lengyelország gazdasági önállóságának megtörése, valamint a nemzeti valuta, a zloty erőszakos felszámolása, hogy az országot belekényszerítsék az eurózónába.

A konzervatív ellenzék Mateusz Morawiecki vezetésével már be is nyújtotta a konstruktív bizalmatlansági indítványt, hogy egy átmeneti technikai kormánnyal váltsák le Tuskot.