Gyáva trükk Varsóban: Tuskék a hátsó udvaron át akarták csőbe húzni a rendőrsorfalon magát átverekedő lengyel elnököt + videó

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Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot a varsói Alkotmánybíróság elleni karhatalmi rohamról és a lengyel köztársasági elnök elleni fizikai agresszióról. Rafał Leśkiewicz elnöki szóvivő a lengyel wPolsce24 televízióban leplezte le Donald Tusk kabinetjének háttéralkuit. Kiderült, hogy a bíróság épületét elfoglaló, kormányoldali tisztségviselők a Miniszterelnöki Hivatalból kapták az utasításokat, és közvetlenül egyeztettek arról, miként tereljék el és játsszák ki Karol Nawrocki államfőt a helyszínen

Odrobina Kristóf
2026. 11. 01. 12:22
Karol Nawrockit fizikailag is bántalmazták Donald Tusk kinevezettjei, amikor megpróbált bejutni az Alkotmánybíróság elbarikádozott épületébe
Karol Nawrockit fizikailag is bántalmazták Donald Tusk kinevezettjei, amikor megpróbált bejutni az Alkotmánybíróság elbarikádozott épületébe Fotó: RYAN MURPHY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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Karol Nawrocki államfő a hírre azonnal megszakította afrikai diplomáciai útját, hazasietett, és a varsói helyszínen a rendőrsorfalon fizikailag átverekedve magát jutott be az épületbe, ahol személyesen vonta kérdőre a jogszerűtlenül eljáró tisztségviselőket.

A háttérben valójában mélyebb, gazdasági és szuverenitási harc húzódik. A jobboldal szerint a Tusk-kormány legfőbb célja Lengyelország gazdasági önállóságának megtörése, valamint a nemzeti valuta, a zloty erőszakos felszámolása, hogy az országot belekényszerítsék az eurózónába.

A konzervatív ellenzék Mateusz Morawiecki vezetésével már be is nyújtotta a konstruktív bizalmatlansági indítványt, hogy egy átmeneti technikai kormánnyal váltsák le Tuskot.

Magához képest szokatlan gyorsasággal reagált az Európai Bizottság a lengyel alkotmányos krízisre, ami kevésbé meglepő viszont, hogy sietett Donald Tusk balliberális kormánya mögé beállni. Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a Lengyel Hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie az alkotmánnyal és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban eljárni. Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője pedig kijelentette, hogy a brüsszeli testület árgus szemekkel követi a varsói eseményeket, ám ahelyett, hogy önmérsékletre intette volna a feleket, egyértelműen Donald Tuskék mellé állt.

 

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