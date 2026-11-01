Orbán Viktor üzenete a lengyeleknek: „A szabadság nem tűri az önkényt!”

Lapunk is beszámolt róla, hogy Lengyelországban egy rendkívül súlyos közjogi és alkotmányos válság zajlik. A feszültség pénteken kezdődött, amikor a Donald Tusk miniszterelnök balliberális kabinetjéhez hű bírák önkényesen felfüggesztették a lengyel Alkotmánybíróság konzervatív elnökét és alelnökét, miközben ezzel egy időben rohamrendőrök vették körbe és zárták le kordonokkal a testület varsói épületét. Karol Nawrocki köztársasági elnök azonnal megszakította afrikai hivatalos utazását, és hazatérve maga rakott rendet az Alkotmánybíróság épületében, miután átverekedte magát a tüntető tömegen és a rendőrökön.

Nawrocki az épületben személyesen közölte a kormányoldal által favorizált, de általa jogszerűen be nem iktatott bírákkal, hogy ők nem az Alkotmánybíróság tagjai, és az akciót a köztársaság alkotmányos rendje elleni brutális támadásnak minősítette.

Az ellenzék szerint ami Varsóban történt, az egy legitim állami intézmény erőszakos, puccsszerű elfoglalása a kormány részéről.