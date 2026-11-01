Orbán Viktor üzenete a lengyeleknek: „A szabadság nem tűri az önkényt!”

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Orbán Viktor a varsói Alkotmánybíróságnál kirobbant közjogi válság kapcsán arról írt a közösségi oldalán, hogy a népnek elege van a Donald Tusk vezette balliberális kabinet önkényéből. A nemzetközi tiltakozási hullámhoz Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök is csatlakozott, miközben a lengyel ellenzék bizalmatlansági indítvánnyal akarja megállítani Tuskot.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 01. 11:39
Orbán Viktor a lengyel alkotmányos válságról posztolt
Orbán Viktor a lengyel alkotmányos válságról posztolt Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto

Lapunk is beszámolt róla, hogy Lengyelországban egy rendkívül súlyos közjogi és alkotmányos válság zajlik. A feszültség pénteken kezdődött, amikor a Donald Tusk miniszterelnök balliberális kabinetjéhez hű bírák önkényesen felfüggesztették a lengyel Alkotmánybíróság konzervatív elnökét és alelnökét, miközben ezzel egy időben rohamrendőrök vették körbe és zárták le kordonokkal a testület varsói épületét. Karol Nawrocki köztársasági elnök azonnal megszakította afrikai hivatalos utazását, és hazatérve maga rakott rendet az Alkotmánybíróság épületében, miután átverekedte magát a tüntető tömegen és a rendőrökön. 

Nawrocki az épületben személyesen közölte a kormányoldal által favorizált, de általa jogszerűen be nem iktatott bírákkal, hogy ők nem az Alkotmánybíróság tagjai, és az akciót a köztársaság alkotmányos rendje elleni brutális támadásnak minősítette.

Az ellenzék szerint ami Varsóban történt, az egy legitim állami intézmény erőszakos, puccsszerű elfoglalása a kormány részéről.

A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök vezetésével a jobboldal egy konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtott be, amellyel egy átmeneti, technikai kabinetet állítanának fel a jogrend helyreállítására. Az ellenzék úgy véli, a háttérben valójában a brüsszeli és berlini globális elit megrendelése állhat, és az Alkotmánybíróság erőszakos lefejezésének legfőbb célja Lengyelország gazdasági önállóságának megtörése, a nemzeti valuta felszámolása és az ország eurózónába való kényszerítése.

Magához képest szokatlan gyorsasággal reagált az Európai Bizottság a lengyel alkotmányos krízisre, ami kevésbé meglepő viszont, hogy sietett Donald Tusk balliberális kormánya mögé beállni.

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