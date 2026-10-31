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Lengyel puccskísérlet: Karol Nawrocki elnök maga tett rendet az Alkotmánybíróság épületében, de a politikai háború csak most kezdődik + videó

Lengyel puccskísérlet: Karol Nawrocki elnök maga tett rendet az Alkotmánybíróság épületében, de a politikai háború csak most kezdődik + videó

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Totális közjogi válságba süllyedhet Lengyelország, miután a Donald Tusk kormányához köthető bírák bejelentették az Alkotmánybíróság konzervatív elnökének és alelnökének felfüggesztését.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 8:33
Alkotmányos válság Lengyelországban, dühös tüntetők és rohamrendőrök az Alkotmánybíróság előtt
Alkotmányos válság Lengyelországban, dühös tüntetők és rohamrendőrök az Alkotmánybíróság előtt Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP

A jobboldali és nemzeti-konzervatív erők szerint a Tusk-kormány ezzel a hajnali akcióval végleg átlépte a vörös vonalat, és megmutatta a valódi arcát. Mivel Tuskéknak a parlamentben nincs meg a kellő többségük ahhoz, hogy felülírják az elnöki vétókat, egyszerűen fittyet hánynak a normális, törvényes utaknak. Törvényalkotás helyett egyszerű parlamenti határozatokkal, miniszteri dörgedelmekkel és a rendőrség, illetve az ügyészség politikai csatasorba állításával próbálják meg irányítani az országot. A Tusk-kormány pontosan azt a jogalkotási önkényt és erőszakot alkalmazza, amivel korábban évekig vádolta az előző, jobboldali vezetést.

LengyelországKarol NawrockiDonald TuskSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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