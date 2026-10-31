Lengyel puccskísérlet: Karol Nawrocki elnök maga tett rendet az Alkotmánybíróság épületében, de a politikai háború csak most kezdődik + videó

A jobboldali és nemzeti-konzervatív erők szerint a Tusk-kormány ezzel a hajnali akcióval végleg átlépte a vörös vonalat, és megmutatta a valódi arcát. Mivel Tuskéknak a parlamentben nincs meg a kellő többségük ahhoz, hogy felülírják az elnöki vétókat, egyszerűen fittyet hánynak a normális, törvényes utaknak. Törvényalkotás helyett egyszerű parlamenti határozatokkal, miniszteri dörgedelmekkel és a rendőrség, illetve az ügyészség politikai csatasorba állításával próbálják meg irányítani az országot. A Tusk-kormány pontosan azt a jogalkotási önkényt és erőszakot alkalmazza, amivel korábban évekig vádolta az előző, jobboldali vezetést.