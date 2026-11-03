Pattanásig feszült a helyzet a lengyeleknél: Karol Nawrocki elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot Donald Tusk lépései után

A törvényszék előtt álló minden egyes rendőrért, minden jogellenes cselekedetért, mint például a bírák felfüggesztése, a jogellenes parancsok, a miniszterelnöki kancellária felől a törvényszékre való belépés, teljes felelősség egyetlen embert terhel – azt az embert, aki jelen van ebben a teremben, akire mosolygok, bár akinek a cselekedeteit nem értem, nem fogadom el, és akiről beszélek, vagyis Donald Tusk miniszterelnököt