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Pattanásig feszült a helyzet a lengyeleknél: Karol Nawrocki elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot Donald Tusk lépései után

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„Tusk miniszterelnök teljes felelősséggel tartozik minden jogellenes cselekedetért, például a bírák felfüggesztéséért, a jogellenes rendeletekért és a miniszterelnöki kancellária alkotmánybírósághoz való csatlakozásáért” – mondta a lengyel elnök a nemzetbiztonsági tanács keddi ülésén. Karol Nawrocki felszólította Donald Tusk miniszterelnököt, hogy függessze fel a jogellenes kormányzati lépéseket.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 03. 18:40
Pattanásig feszült a helyzet a lengyeleknél: Karol Nawrocki elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot Donald Tusk lépései után
Rendőrök a lengyel Alkotmánybíróság előtt Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU

„Tusk felelőssége”

Karol Nawrocki kedden egyértelműen jelezte, hogy ki a felelős az Alkotmánybíróság elleni támadásért – írja a wPolityce lengyel hírportál.  

A törvényszék előtt álló minden egyes rendőrért, minden jogellenes cselekedetért, mint például a bírák felfüggesztése, a jogellenes parancsok, a miniszterelnöki kancellária felől a törvényszékre való belépés, teljes felelősség egyetlen embert terhel – azt az embert, aki jelen van ebben a teremben, akire mosolygok, bár akinek a cselekedeteit nem értem, nem fogadom el, és akiről beszélek, vagyis Donald Tusk miniszterelnököt

– jelentette ki.

Karol Nawrocki világossá tette, hogy nem szándékozik ennyiben hagyni ezt az ügyet, és kijelentette, hogy minden előjogát és a társadalomtól kapott felhatalmazását felhasználja, hogy megállítsa a Lengyelország alkotmányos rendjének megdöntésére irányuló kísérletet. 

Azt várom a miniszterelnöktől, hogy észhez tér, helyrehozza a helyzetet, és visszaadja Lengyelország ügyeit a lengyeleknek. Közeledik a Függetlenség Napja, és azt várom, hogy még előtte, mielőtt elkezdődik a hét, amikor együtt ünnepelhetünk nemzetként, a miniszterelnök készen áll majd arra, hogy megfékezze hatalma ambícióit, és véget vessen képviselői törvénytelen cselekedeteinek az Alkotmánybíróság épületében

– tette hozzá.

Borítókép: Rendőrök az Alkotmánybíróság épületénél (Fotó: AFP)

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