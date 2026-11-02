A jogállamiságot nem állítjuk helyre azzal, hogy mi magunk mentesítjük magunkat alóla – Marine Le Pen is reagált a lengyelországi eseményekre

Felelősségre vonják az elnök támadóit

Az Elnöki Kancellária lépéseket tesz, és az ügyészséghez fordul Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Berek és Krystian Markiewicz ügyében, többek között Karol Nawrocki elnök sérthetetlenségének megsértésével kapcsolatban – jelentette be az elnök szóvivője, Rafal Leskiewicz.

🚨 „Wasz Prezydent nigdy, obiecuję to, nigdy nie powie do was: naprzód. Zawsze będę mówił do was: ZA MNĄ!” https://t.co/J3nogjMiim — Karol Nawrocki - popieramy (@KarolPopieramy) October 31, 2026

Vasárnap a Radio Wnetnek adott interjújában az elnök szóvivője kijelentette, hogy péntekről szombatra virradó éjszaka az Alkotmánybíróságnál történt események során sérült az elnök sérthetetlensége. Véleménye szerint Anna Korwin-Piotrowska bírónak, valamint Maciej Berek és Krystian Markiewicz alkotmánybírósági bíráknak, akiket a Szejm választott meg, nem volt joguk hozzányúlni az elnökhöz, és bejelentette, hogy az Elnöki Kancellária „intézkedéseket fog tenni az ügyészségen” ezekkel a személyekkel szemben – írja a wPolityce lengyel hírportál.

Az Alkotmánybíróság bírái Anna Korwin-Piotrowska asszony és Krystian Markiewicz úr eltorlaszolták az Alkotmánybíróság bejáratát az elnök elől, és megsértették az államfő testi sérthetetlenségét

– fogalmazott a szóvivő. Ahogy arról lapunk is beszámolt, péntek éjjel Anna Korwin-Piotrowska, Donald Tusk embere többedmagával próbálta megakadályozni a testével, hogy Nawrocki bemenjen az épületbe rendet tenni.

Mint mondta, Nawrockinak joga volt belépni az Alkotmánybíróság épületébe, hiszen „minden állampolgárnak joga van belépni” az Alkotmánybíróság épületébe.

Ez egy közhivatal, amelyet azért hoztak létre, hogy a polgárok elintézhessék ügyeiket, és az elnök azért ment oda, hogy megtudja, mi a tényleges helyzet az Alkotmánybíróságon

– érvelt a szóvivő.