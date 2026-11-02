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A jogállamiságot nem állítjuk helyre azzal, hogy mi magunk mentesítjük magunkat alóla – Marine Le Pen is reagált a lengyelországi eseményekre

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A francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt vezetője is megszólalt a lengyelországi alkotmánybíróság válságával kapcsolatban. Marine Le Pen szerint a történtek mély aggodalomra adnak okot. Közben a lengyel média arról számolt be, hogy a lengyel elnök elleni támadás elkövetőit felelősségre vonják.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 02. 12:26
A jogállamiságot nem állítjuk helyre azzal, hogy mi magunk mentesítjük magunkat alóla – Marine Le Pen is reagált a lengyelországi eseményekre
Karol Nawrocki lengyel elnök Fotó: EZRA ACAYAN Forrás: POOL

Felelősségre vonják az elnök támadóit

Az Elnöki Kancellária lépéseket tesz, és az ügyészséghez fordul Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Berek és Krystian Markiewicz ügyében, többek között Karol Nawrocki elnök sérthetetlenségének megsértésével kapcsolatban – jelentette be az elnök szóvivője, Rafal Leskiewicz. 

Vasárnap a Radio Wnetnek adott interjújában az elnök szóvivője kijelentette, hogy péntekről szombatra virradó éjszaka az Alkotmánybíróságnál történt események során sérült az elnök sérthetetlensége. Véleménye szerint Anna Korwin-Piotrowska bírónak, valamint Maciej Berek és Krystian Markiewicz alkotmánybírósági bíráknak, akiket a Szejm választott meg, nem volt joguk hozzányúlni az elnökhöz, és bejelentette, hogy az Elnöki Kancellária „intézkedéseket fog tenni az ügyészségen” ezekkel a személyekkel szemben – írja a wPolityce lengyel hírportál. 

Az Alkotmánybíróság bírái Anna Korwin-Piotrowska asszony és Krystian Markiewicz úr eltorlaszolták az Alkotmánybíróság bejáratát az elnök elől, és megsértették az államfő testi sérthetetlenségét

– fogalmazott a szóvivő. Ahogy arról lapunk is beszámolt, péntek éjjel Anna Korwin-Piotrowska, Donald Tusk embere többedmagával próbálta megakadályozni a testével, hogy Nawrocki bemenjen az épületbe rendet tenni.

Mint mondta, Nawrockinak joga volt belépni az Alkotmánybíróság épületébe, hiszen „minden állampolgárnak joga van belépni” az Alkotmánybíróság épületébe.

Ez egy közhivatal, amelyet azért hoztak létre, hogy a polgárok elintézhessék ügyeiket, és az elnök azért ment oda, hogy megtudja, mi a tényleges helyzet az Alkotmánybíróságon

– érvelt a szóvivő.

Hozzátette, hogy a péntekről szombatra virradó éjszaka készült felvételek drámaiak.

Ez egy kész vádirat Donald Tusk miniszterelnök ellen, és ez egy vádirat Markiewicz úr, Berek úr és Korwin-Piotrowska asszony ellen

– jelentette ki.

Borítókép: Karol Nawrocki elnök (Fotó: AFP)

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