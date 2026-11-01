Saját fegyverét fordítja Tusk ellen a lengyel jobboldal: Beata Szydło Brüsszelben jelentette fel a varsói vezetést

A volt szlovén kormányfő külön kitért külön kitért a varsói válságra, kiemelve, hogy

Donald Tuskék képesek voltak rendőrséget küldeni az Alkotmánybíróságra, a nemzeti tévét és rádiót pedig konkrétan rendőri erővel szállták meg, hogy kierőszakolják a vezetés lecserélését.

Ko smo se odločali za vstop v EU, si ni nihče predstavljal, da bo v kaki njeni članici in uniji nasploh mogoče brez posledic: 1. Razveljaviti predsedniške volitve (Romunija); 2. Ukiniti informativni program na nacionalni RTV (Madžarska); 3. Poslati policijo na Ustavno sodišče (Poljska); 4. Tri tedne pred volitvami poslati v zapor predsednika stranke, ki vodi v anketah (Slovenija); 5. Zasesti nacionalno RTV s policijo in zamenjati vodstvo (Poljska); 6. Prekiniti mandate vodstvu nacionalne RTV in izvesti čistko zaposlenih (Slovenija); 7. Poslati v zapor člane prejšnje vlade brez možnosti obrambe (Madžarska); 8. Podeliti skoraj milijon državljanstev ilegalnim migrantom po hitrem postopku (Španija); 9. Zapreti novo Nuklearno elektrarno in zgraditi plinovod do Rusije (Nemčija); 10. Obdavčiti ogljične energetske vire ob hkratnem zapiranju NE ter preseliti industrijo v države z nizkimi ekološkimi standardi pod pretvezo, da tako rešujemo planet. Nastala je EU, ki se mora reševati sama pred sabo. — Janez Janša (@JJansaSDS) October 31, 2026

Magához képest egyébként rekordgyorsasággal érkezett a brüsszeli reakció a varsói alkotmányos válságra és a puccskísérletre. Az Európai Bizottság természetesen megvédte Donald Tusk intézkedéseit és annak módszereit is.

Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a Lengyel Hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie az alkotmánnyal és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban eljárni. Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője pedig kijelentette, hogy a brüsszeli testület árgus szemekkel követi a varsói eseményeket, ám ahelyett, hogy önmérsékletre intette volna a feleket, egyértelműen Donald Tuskék mellé állt.

Brüsszel hivatalos álláspontja szerint a lengyel kormánynak és a parlamentnek teljes joga van ahhoz, hogy megválassza és beiktassa az Alkotmánybíróság új tagjait.

Az Európai Bizottság nyilatkozatában nyomást gyakorolt Karol Nawrocki lengyel államfőre is, felszólítva őt, hogy hagyjon fel a folyamat blokkolásával, és végre iktassa be a parlament által megszavazott új bírákat. Brüsszel a lépést korábbi európai bírósági ítéletekre alapozza, amelyek szerint a korábbi konzervatív PiS-kormány idején végrehajtott bírói kinevezések szabálytalanok voltak.