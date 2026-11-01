Saját fegyverét fordítja Tusk ellen a lengyel jobboldal: Beata Szydło Brüsszelben jelentette fel a varsói vezetést

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Hivatalos panasszal fordult az uniós intézményekhez Beata Szydło korábbi lengyel miniszterelnök, jelenlegi európai parlamenti képviselő a varsói Alkotmánybíróságnál végrehajtott rendőri roham miatt. A konzervatív politikus az Európai Parlamentnél kezdeményezte az Európai Demokrácia Pajzs nevű különbizottság rendkívüli és sürgős összehívását, hogy Brüsszel hivatalos eljárásban vizsgálja ki Donald Tusk kormányának karhatalmi módszereit.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 01. 18:44
Beata Szydlo Brüsszelhez fordult Donald Tusk önkényes módszerei miatt
Beata Szydlo Brüsszelhez fordult Donald Tusk önkényes módszerei miatt Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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A volt szlovén kormányfő külön kitért külön kitért a varsói válságra, kiemelve, hogy

Donald Tuskék képesek voltak rendőrséget küldeni az Alkotmánybíróságra, a nemzeti tévét és rádiót pedig konkrétan rendőri erővel szállták meg, hogy kierőszakolják a vezetés lecserélését.

Magához képest egyébként rekordgyorsasággal érkezett a brüsszeli reakció a varsói alkotmányos válságra és a puccskísérletre. Az Európai Bizottság természetesen megvédte Donald Tusk intézkedéseit és annak módszereit is.

Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a Lengyel Hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie az alkotmánnyal és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban eljárni. Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője pedig kijelentette, hogy a brüsszeli testület árgus szemekkel követi a varsói eseményeket, ám ahelyett, hogy önmérsékletre intette volna a feleket, egyértelműen Donald Tuskék mellé állt.

Brüsszel hivatalos álláspontja szerint a lengyel kormánynak és a parlamentnek teljes joga van ahhoz, hogy megválassza és beiktassa az Alkotmánybíróság új tagjait.

Az Európai Bizottság nyilatkozatában nyomást gyakorolt Karol Nawrocki lengyel államfőre is, felszólítva őt, hogy hagyjon fel a folyamat blokkolásával, és végre iktassa be a parlament által megszavazott új bírákat. Brüsszel a lépést korábbi európai bírósági ítéletekre alapozza, amelyek szerint a korábbi konzervatív PiS-kormány idején végrehajtott bírói kinevezések szabálytalanok voltak.

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