Itt van Ursula von der Leyenék reakciója Tusk puccskísérletére: beindult a brüsszeli mosoda

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Magához képest szokatlan gyorsasággal reagált az Európai Bizottság a lengyel alkotmányos krízisre, ami kevésbé meglepő viszont, hogy sietett Donald Tusk balliberális kormánya mögé beállni. A lengyel jobboldal szerint államcsínyt kísérelt meg Tusk az embereivel, és lábbal tiporják a jogrendet, Brüsszel teljes mellszélességgel beállt a vitatott módszerek mögé. Az elképesztő tempójú brüsszeli reakció miatt sokan már most azt suttogják, hogy a lengyel puccskísérletet előre egyeztethették Ursula von der Leyenékkel.

2026. 11. 01. 10:40
Ursula von der Leyenék mindenben kiállnak Donald Tusk mellett, még akkor is, ha a jogállamiságot kell a sárba tiporni
Ursula von der Leyenék mindenben kiállnak Donald Tusk mellett, még akkor is, ha a jogállamiságot kell a sárba tiporni Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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A varsói ostromhírre Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök azonnal megszakította szenegáli hivatalos utazását, és repülővel hazasietett. Varsóba érkezve az államfő drámai jelenetek közepette, csak a kivezényelt rohamrendőrök sorfalán átverekedve magát tudott bejutni a zárlat alá vett bírósági épületbe.

Nawrocki az épületben személyesen közölte a kormányoldal által favorizált, de általa jogszerűen be nem iktatott bírákkal, hogy ők nem az Alkotmánybíróság tagjai, és az akciót a köztársaság alkotmányos rendje elleni brutális támadásnak minősítette.

Az ellenzék szerint ami Varsóban történt, az egy legitim állami intézmény erőszakos, puccsszerű elfoglalása a kormány részéről. A jobboldal szerint az Alkotmánybíróság lefejezése mögött valójában Lengyelország gazdasági önállóságának megtörése és az eurózónába való erőszakos belökésének szándéka állhat. A kialakult állami káosz megszüntetése érdekében Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök és a Rozwój Plus parlamenti frakció konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtott be Donald Tusk kormánya ellen, és egy átmeneti technikai kabinet felállítását kezdeményezte a helyzet tartós rendezésére.

Az európai politikusok is éles kritikával reagáltak, Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök azt írta, soha nem gondolta volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, és kifejezte együttérzését a lengyel néppel.

Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök szintén a közösségi oldalán reagált, szerinte amikor országa csatlakozott az EU-hoz, nem gondolta volna, hogy olyan események bekövetkezhetnek, mint például a Tusk-kormányzat önkényes és erőszakos intézkedései, vagy amit a román elnökválasztás után tapasztalhattak az emberek, netán ami a Tisza-kormány csinál a jogállamiság eltiprásával Magyarországon.

 

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Orbán Viktor a lengyel alkotmányos krízisről: „Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed”

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