A zlotytól az aranytartalékig: ez állhat a lengyel Alkotmánybíróság elleni puccskísérlet mögött
Dominik Tarczyński európai parlamenti képviselő szerint a brüsszeli és berlini globális elit megrendelésére zajlik a varsói Alkotmánybíróság elleni erőszakos támadás, amely mögött valójában Lengyelország gazdasági önállóságának felszámolása és a határbiztonság feladása áll. Szerinte Donald Tusk balliberális kormánya azért akarja mindenáron térdre kényszeríteni a taláros testületet, mert az alkotmányos fékek kiiktatása nélkül képtelenek lennének végrehajtani a németek legfőbb követeléseit.
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