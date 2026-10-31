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A zlotytól az aranytartalékig: ez állhat a lengyel Alkotmánybíróság elleni puccskísérlet mögött

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A zlotytól az aranytartalékig: ez állhat a lengyel Alkotmánybíróság elleni puccskísérlet mögött

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Dominik Tarczyński európai parlamenti képviselő szerint a brüsszeli és berlini globális elit megrendelésére zajlik a varsói Alkotmánybíróság elleni erőszakos támadás, amely mögött valójában Lengyelország gazdasági önállóságának felszámolása és a határbiztonság feladása áll. Szerinte Donald Tusk balliberális kormánya azért akarja mindenáron térdre kényszeríteni a taláros testületet, mert az alkotmányos fékek kiiktatása nélkül képtelenek lennének végrehajtani a németek legfőbb követeléseit.

2026. 10. 31. 12:01
Donald Tusk kormánya ellen tüntettek az emberek a lengyel Alkotmánybíróságnál
Donald Tusk kormánya ellen tüntettek az emberek a lengyel Alkotmánybíróságnál Fotó: PIOTR LAPINSKI Forrás: NurPhoto
Donald TuskLengyelországpuccskísérletSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekországház

Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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