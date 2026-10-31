Orbán Viktor a lengyel alkotmányos krízisről: „Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed”

A helyzet kezelésére és a totális állami káosz elkerülésére a Rozwój Plus frakció egy úgynevezett technikai kormány felállítását indítványozza. A konstruktív bizalmatlansági indítvány értelmében Morawieckiék Marek Jureket, a szejm korábbi konzervatív elnökét jelölik Lengyelország új miniszterelnökének.

Az átmeneti kabinet egyetlen és kizárólagos feladata a kedélyek megnyugtatása, a politikai és jogi stabilitás garantálása lenne egészen a következő parlamenti választásokig, amelyek majd véglegesen tisztázzák a politikai erőviszonyokat.