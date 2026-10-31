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Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki

Orbán Viktor a lengyel alkotmányos krízisről: „Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed”

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Karol Nawrocki lengyel államfő és az ellenzék államcsínnyel vádolja a Donald Tusk vezette kormányt, miután az erőszakkal felfüggesztette az Alkotmánybíróság konzervatív vezetését. A varsói válság kezelésére az ellenzék technikai kormány felállítását kezdeményezte, míg Orbán Viktor itthon elítélte a történteket.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 16:02
Orbán Viktor a lengyel alkotmányos krízisről: „Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed”
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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A helyzet kezelésére és a totális állami káosz elkerülésére a Rozwój Plus frakció egy úgynevezett technikai kormány felállítását indítványozza. A konstruktív bizalmatlansági indítvány értelmében Morawieckiék Marek Jureket, a szejm korábbi konzervatív elnökét jelölik Lengyelország új miniszterelnökének.

Az átmeneti kabinet egyetlen és kizárólagos feladata a kedélyek megnyugtatása, a politikai és jogi stabilitás garantálása lenne egészen a következő parlamenti választásokig, amelyek majd véglegesen tisztázzák a politikai erőviszonyokat.

Orbán ViktorKarol NawrockiDonald TuskSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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