Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki

Morawiecki elismerte, hogy az Alkotmánybíróság helyzetének átfogó és tartós rendezésére szükség van, és ezzel a lengyel politikai élet legtöbb szereplője egyetért a radikális baloldali Razem párttól kezdve egészen a nemzeti-konzervatív Konfederációig. Határozottan leszögezte ugyanakkor, hogy ez a megtisztulás és újjáépítés nem sikerülhet Donald Tusk kormányával, akiket – mint fogalmazott – az Alkotmánybíróság elleni fegyveres merénylet miatt a történelem szemétdombjára és független bíróságok elé, a vádlottak padjára kell juttatni. A volt miniszterelnök felszólította a parlamenti erőket, hogy támogassák a kezdeményezést, megakadályozva, hogy Donald Tusk végleg felégesse a lengyel demokráciát.

SKŁADAMY WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU TUSKA. Nasza propozycja: techniczny rząd pod wodzą @marekjurek do wyborów, które wyłonią nową większość parlamentarną. Reset w Trybunale Konstytucyjnym jest potrzebny - co do tego zgadzają się liczne środowiska polityczne: od Razem, przez Rozwój Plus, po Konfederację. Podkreślali to również Pan Prezydent i legalny Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie może być to jednak reset przy udziale dzisiejszych zamachowców na TK! Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych. Samo zakończenie fatalnych rządów tej koalicji będzie tylko początkiem - trzeba mieć konkretny plan co dalej, aby dramatyczne sceny z wczoraj już nigdy się nie powtórzyły. @RozwojPlus ten plan ma! 🇵🇱 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 31, 2026