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Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki

Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki

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Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy az általa vezetett Rozwój Plus parlamenti frakció konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújt be a Donald Tusk vezette kormány ellen. A politikai krízist a varsói Alkotmánybíróság körül éjszaka lezajlott drámai, rohamrendőrséget is felvonultató karhatalmi akció volt. Morawiecki a testület épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az ország egy veszélyes lejtőn csúszik lefelé, az események pedig akár polgárháborúhoz vagy nyílt vérontáshoz is vezethetnek, ha nem állítják meg azonnal Tusk kormányát.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 15:12
Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki
Fotó: AGATA GRZYBOWSKA Forrás: ANADOLU

A helyzet kezelésére és a totális állami káosz elkerülésére a Rozwój Plus frakció egy úgynevezett technikai kormány felállítását indítványozza. A konstruktív bizalmatlansági indítvány értelmében Morawieckiék Marek Jureket, a szejm korábbi konzervatív elnökét jelölik Lengyelország új miniszterelnökének.

Az átmeneti kabinet egyetlen és kizárólagos feladata a kedélyek megnyugtatása, a politikai és jogi stabilitás garantálása lenne egészen a következő parlamenti választásokig, amelyek majd véglegesen tisztázzák a politikai erőviszonyokat.

A man holding a Poland's national flag gathers with fellow protesters outside the headquarters of the Poland's Constitutional Court in Warsaw after police blocked access to the court building on October 30, 2026. Poland's President Karol Nawrocki called off a visit to Africa in mid-flight as riot police deployed around the country's constitutional court on October 30 following the suspension of its chief justice in a battle between the centrist government and the nationalist right. Dozens of police guarded the entrance to the court as followers of the opposition right-wing Law and Justice party (PiS) protested the ousting of constitutional court president Bogdan Swieczkowski. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
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Morawiecki elismerte, hogy az Alkotmánybíróság helyzetének átfogó és tartós rendezésére szükség van, és ezzel a lengyel politikai élet legtöbb szereplője egyetért a radikális baloldali Razem párttól kezdve egészen a nemzeti-konzervatív Konfederációig. Határozottan leszögezte ugyanakkor, hogy ez a megtisztulás és újjáépítés nem sikerülhet Donald Tusk kormányával, akiket – mint fogalmazott – az Alkotmánybíróság elleni fegyveres merénylet miatt a történelem szemétdombjára és független bíróságok elé, a vádlottak padjára kell juttatni. A volt miniszterelnök felszólította a parlamenti erőket, hogy támogassák a kezdeményezést, megakadályozva, hogy Donald Tusk végleg felégesse a lengyel demokráciát.

 

Donald TuskLengyelországMateusz MorawieckiSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

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