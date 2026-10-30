Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke szerint közvetlen támadás érte a lengyel jogállamiságot és demokráciát. Eközben Donald Tusk közösségi médiában azzal védekezik, hogy a „jogállam visszaállítása nehéz és fájdalmas folyamat, amely határozott fellépést igényel”.
Ostromállapot Varsóban: rohamrendőrök vették körbe a lengyel Alkotmánybíróságot + videó
Bár a Donald Tusk vezette lengyel koalíciós kormány az európai balliberális fősodor elvárásainak megfelelve a jogállamiság helyreállítását hirdeti, a gyakorlatban egyre inkább a nyers erőpolitika és az önkény eszközeihez nyúl. A varsói események – amelyek során rohamrendőrök vették körbe az Alkotmánybíróság épületét, Karol Nawrocki államfő pedig kénytelen volt megszakítani hivatalos afrikai utazását – felszínre hozta a lengyel belpolitika legsúlyosabb dilemmáját, és már az emberek is azt kérdezik: beszélhetünk-e jogállamról ott, ahol a végrehajtó hatalom parlamenti határozatokkal és rendőri beavatkozásokkal írja felül a bírói függetlenséget?
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