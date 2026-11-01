Párttársa is páros lábbal szállt bele Donald Tuskba: robban a néppárti bomba?

A jobboldali ellenzék és a jogvédők szerint a Tusk-kabinet lépése alkotmányellenes puccskísérlet, miközben a miniszterelnök azzal védekezik, hogy csak a jogállamiságot állítja helyre. Azóta már két lengyel nagykövet is azonnal benyújtotta a lemondását. Az ellenzék most bizalmatlansági indítvánnyal és egy átmeneti kormány felállításával próbálja meg mindenáron megbuktatni Donald Tuskot.