A jobboldali ellenzék és a jogvédők szerint a Tusk-kabinet lépése alkotmányellenes puccskísérlet, miközben a miniszterelnök azzal védekezik, hogy csak a jogállamiságot állítja helyre. Azóta már két lengyel nagykövet is azonnal benyújtotta a lemondását. Az ellenzék most bizalmatlansági indítvánnyal és egy átmeneti kormány felállításával próbálja meg mindenáron megbuktatni Donald Tuskot.
Párttársa is páros lábbal szállt bele Donald Tuskba: robban a néppárti bomba?
Súlyos közjogi és alkotmányos válság alakult ki Lengyelországban, ami már a nemzetközi politikai térre is kiterjedt. Bár a jogállamiságért örökké aggódó brüsszeliek még csendben hallgatnak, Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök egy rendkívül éles hangvételű, tíz pontból álló közösségi médiás bejegyzésben vonta kérdőre az Európai Unió jelenlegi állapotát, közvetlenül bírálva Donald Tusk lengyel kormányfő radikális lépéseit is. Mint ismert, mindkét politikus pártja az Európai Néppárthoz (EPP) tartozik.
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„Amit tegnap Varsóban láttunk, az nyíltan sérti Lengyelország alkotmányát. Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, hogy puccsot rendezzen a saját népe ellen. Őszintén remélem, hogy elnök sikerrel jár az erőfeszítéseiben Lengyelország alkotmányos rendjének fenntartására” – fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy Magyarországról is a lengyel nép támogatásáról biztosított.
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