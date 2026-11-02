Orbán Anita felért a turisztikai fapados diplomácia csúcsára, a Tisza egy új mérőszámot is felfedezett

De a történet igazi ékköve mégiscsak az, hogy még egyenesen sem tud beszélni a döntéseiről a mi állítólag kőprofi külügyminiszterünk. Odakint az amerikai fülekbe azt szavalta, hogy a szélsőbaloldali terrorizmus elleni fellépés okán fogadtak el paktumot, de idehaza már kénytelen volt kozmetikázni a mondandóját, nehogy megsértse a tiszás szavazótábor egy nem elhanyagolható részét. És még ezt sem tudta rendesen elintézni, még így is kihúzta a gyufát mindenkinél.

Nagyon egyenes ember az ilyen, igazán hiteles!

Alig várom, hogy a következő hónapokban egy újabb világváros előszobájából jelentkezzen be, mondván, hogy a magyar diplomácia előtt már egyetlen ajtó sincs zárva – maximum csak résnyire nyitva, és azt is épp behúzzák az állítólag kőprofi miniszter asszony orra előtt, miközben ő még a megfelelő szavakat keresi.