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Poszt-trauma

Orbán Anita felért a turisztikai fapados diplomácia csúcsára, a Tisza egy új mérőszámot is felfedezett

Orbán Anita azzal büszkélkedik, hogy négy hónap alatt sikerült elérni, hogy Washingtonban már tudják nevét a biztonsági őrök, akik fegyelmezetten kísérgetik a büfé és a váróterem között.

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Odrobina Kristóf
Orbán Anita felért a turisztikai fapados diplomácia csúcsára, a Tisza egy új mérőszámot is felfedezett
2026. 11. 02. 9:06
Fotó: LENIN NOLLY
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De a történet igazi ékköve mégiscsak az, hogy még egyenesen sem tud beszélni a döntéseiről a mi állítólag kőprofi külügyminiszterünk. Odakint az amerikai fülekbe azt szavalta, hogy a szélsőbaloldali terrorizmus elleni fellépés okán fogadtak el paktumot, de idehaza már kénytelen volt kozmetikázni a mondandóját, nehogy megsértse a tiszás szavazótábor egy nem elhanyagolható részét. És még ezt sem tudta rendesen elintézni, még így is kihúzta a gyufát mindenkinél.

Nagyon egyenes ember az ilyen, igazán hiteles!

Alig várom, hogy a következő hónapokban egy újabb világváros előszobájából jelentkezzen be, mondván, hogy a magyar diplomácia előtt már egyetlen ajtó sincs zárva – maximum csak résnyire nyitva, és azt is épp behúzzák az állítólag kőprofi miniszter asszony orra előtt, miközben ő még a megfelelő szavakat keresi.

 

Tisza-kormányTisza PártOrbán AnitaKomment 1

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